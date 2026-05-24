«Хорошо еще было не слышно, что ответил тренер». Бублик – о фразе про «девочку внутри» в адрес Риндеркнеша

Бублик прокомментировал слова о «девочке внутри» в адрес Риндеркнеша.

Александр Бублик прокомментировал слова, сказанные в адрес Артура Риндеркнеша по ходу четвертьфинала турнира в Женеве.

Напомним, тогда казахстанец обратился к своему боксу со словами: «Шанс на то, что это француз. А если это француз – значит, там девочка внутри, которая в любой момент может сдаться. Там же мужского ничего нет, посмотри на него».

Бублик выиграл тот матч со счетом 5:7, 6:4, 6:2.

– После вашего матча с Риндеркнешем бурно обсуждали вашу фразу, брошенную во время матча, кто-то посчитал некрасивым. А вы рефлексируете по таким поводам или сказанное в пылу просто остается на корте?

– Это было сказано не на эмоциях. Плохо, что это услышали, но это то, что было сказано еще до матча. Грубо говоря, это был один из планов, если что-то пойдет не так: ждать, потому что... Я сказал почему.

Проблема этой фразы в том, что… Я еще не общался с Артуром, не подходил к нему, мы никак не контактировали на эту тему. Но это это было то, что мои, так скажем, скауты нашли статистически: что происходит с человеком в таких ситуациях, на таких стадиях. Я это высказал в той манере, в какой мы это обсуждали в разминочной подсобке перед матчем.

Мне тяжело подбирать слова, когда есть 10 секунд пообщаться с тренером. И я сказал ровно то, что я думаю и что думает моя команда. Дальше тренер мне ответил. И хорошо еще было не слышно, что он мне ответил. И такое часто бывает. Просто количество микрофонов…

Нет, когда я ругаюсь матом, когда ору похабные вещи в порыве эмоций, оскорбляю все на свете – за это мне может быть неудобно, где-то стыдно. Потому что это эмоции, которые мне хочется контролировать. Допустим, как я в конце матча с Тьеном сломал ракетку – мне это неприятно.

Я сломал ракетку, ракетки мне делать тяжело – у меня очень специфичный вес. Производство каждой ракетки занимает по две-три недели. Так что мне не нравится это, но таковы эмоции. Я даже вышел [с корта], мне Артем [Супрунов, тренер] сказал: опять ты ракетку сломал. Не потому что именно сломал, а потому что тяжело их делать, каждая проходит огромный контроль, чтобы попасть мне в руки.

Это не нравится. Что орал про линии – не нравится. Потому что это мне мешает. И не помогает общему имиджу тенниса: грубо говоря, [кажется], что мы все там психи, орем. Как ты видео ни включи – все себя не очень приятно ведут. Большинство, я бы сказал.

А в этом матче я же говорил спокойно, это было еще при счете 2:2, я не проигрывал, это было задолго до того, как я проиграл этот сет. Просто так сложилось, что все услышали слова, которые мы говорили в раздевалке, что мне советовала моя команда, почему ждать, по какой причине, – цитирует десятую ракетку мира корреспондент Спортса’’ Андрей Васильев.