  • Спортс
  • Теннис
  • Новости
  • Селехметьева о том, что может представлять Испанию на Олимпиаде: «Получится поехать – буду рада»
0

Селехметьева о том, что может представлять Испанию на Олимпиаде: «Получится поехать – буду рада»

Оксана Селехметьева: получится поехать на Олимпиаду – буду рада.

Оксана Селехметьева рассказала о перспективах после смены гражданства. На этой неделе теннисистка начала выступать под флагом Испании.

– У вас очень быстро сложилось взаимодействие с Карлой Суарес-Наварро, она уже была в вашем боксе.

– Она и на US Open приходила немного посмотреть мой матч, и еще где-то приходила. Мы поддерживали общение, но как только все стало официально, она смогла приходить на мои тренировки – и это правильно. Я ничего не спрашивала, все больше шло от испанской федерации.

– Вы теперь сразу третий номер Испании.

– Я и сама удивилась. До этого, конечно, не смотрела, каким номером там могу стать.

– Открывается перспектива сыграть и на Олимпиаде.

– И это тоже, да. В целом открывается больше возможностей. Но нужно фокусироваться на другом. Испанские журналисты задали мне вопрос о том, как я вижу свою карьеру, будущее в теннисе, насколько далеко хочу зайти. Однажды я дала в России интервью и сказала, что хочу выиграть 23 турнира «Большого шлема» и стать первой ракеткой мира – ошибка! Так говорить нельзя!

Работаем день за днем, шаг за шагом. Конечно, пытаемся подняться как можно выше, но там уже посмотрим, как все сложится. Получится поехать на Олимпиаду – буду рада. Нет – значит, нужно лучше работать, – приводит слова Селехметьевой корреспондент Спортса’’ Андрей Васильев.

Наша теннисистка – теперь испанка. Кого мы потеряли?

Опубликовал: Максим Антонов
Источник: Спортс’’
logoUS Open
logoОксана Селехметьева
logoКарла Суарес-Наварро
logoWTA
logoОлимпийский теннисный турнир

Комментарии

По дате
Лучшие
Актуальные
Ещё одна грачева
Читайте новости тенниса в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Синнер о Монфисе: «Когда я только пришел в тур, я запомнил, каким скромным он был. В нем чувствовалось что-то особое»
вчера, 21:21
Соболенко о том, что выступает за увеличение призовых, играя в бриллиантах: «Я борюсь ради игроков с низким рейтингом»
вчера, 20:54
Синнер выиграл 30-й матч подряд
вчера, 20:40
Ролан Гаррос. Синнер, Оже-Альяссим, Тьен, Циципас вышли во 2-й круг, Медведев, Бублик выбыли
вчера, 20:35
Пегула впервые с 2020-го не смогла выйти во 2-й круг «Ролан Гаррос» – она проиграла 83-й ракетке мира
вчера, 20:22
Ролан Гаррос. Калинская, Корнеева, Соболенко, Гауфф, Осака, Мбоко вышли во 2-й круг, Пегула, Приданкина выбыли
вчера, 20:21
Анна Калинская: «Пару недель я была без собаки, страдала. Она моя дочь»
вчера, 20:20Фото
Блокс о том, что снялся с «Ролан Гаррос»: «Во время тренировки я услышал хруст в голеностопе, когда подвернул ногу благодаря «очень необходимому» брезенту»
вчера, 20:02
Осака о платье в пайетках: «Немного испугалась, что судья выгонит меня с корта»
вчера, 19:15
Калинская после победы в 1-м круге РГ: «У меня нет больших ожиданий, потому что не смогла из-за травмы подготовиться к турниру так, как хотела»
вчера, 18:24
Ко всем новостям
Последние новости
Шелтон – в ответ на низкую оценку сборной США по футболу от австрийского журналиста: «Ну ты серьезно, чувак?»
23 мая, 21:03
Хачанов о финале Кубка России по футболу: «Буду поддерживать Эдика Сперцяна»
16 мая, 10:31
Алькарас и Руне играли вместе еще в 13 лет – в парном разряде на турнире во Франции!
14 мая, 16:54ВидеоСпортс"
Мыскина представила капсульную коллекцию с брендом одежды RAQUETA Sport
7 мая, 20:08Фото
Дата жеребьевки «Ролан Гаррос»-2026
4 мая, 15:06
«Ролан Гаррос»-2026: даты проведения теннисного турнира
4 мая, 14:02
Хачанов посетил матч между «Атлетико» и «Арсеналом»
30 апреля, 06:24Фото
Даниил Медведев: «Очень уважаю Сафонова. Хочу, чтобы у него все получилось в матче с «Баварией»
26 апреля, 19:43
Синнер о встрече с Беллингемом и Куртуа: «Они очень скромные люди, хотя уже много лет находятся на топ-уровне»
25 апреля, 08:59
Беллингем пришел на матч Ходара на «Мастерсе» в Мадриде
22 апреля, 20:02Фото
Рекомендуем