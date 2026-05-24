Селехметьева о том, что может представлять Испанию на Олимпиаде: «Получится поехать – буду рада»

Оксана Селехметьева: получится поехать на Олимпиаду – буду рада.

Оксана Селехметьева рассказала о перспективах после смены гражданства. На этой неделе теннисистка начала выступать под флагом Испании.

– У вас очень быстро сложилось взаимодействие с Карлой Суарес-Наварро, она уже была в вашем боксе.

– Она и на US Open приходила немного посмотреть мой матч, и еще где-то приходила. Мы поддерживали общение, но как только все стало официально, она смогла приходить на мои тренировки – и это правильно. Я ничего не спрашивала, все больше шло от испанской федерации.

– Вы теперь сразу третий номер Испании.

– Я и сама удивилась. До этого, конечно, не смотрела, каким номером там могу стать.

– Открывается перспектива сыграть и на Олимпиаде.

– И это тоже, да. В целом открывается больше возможностей. Но нужно фокусироваться на другом. Испанские журналисты задали мне вопрос о том, как я вижу свою карьеру, будущее в теннисе, насколько далеко хочу зайти. Однажды я дала в России интервью и сказала, что хочу выиграть 23 турнира «Большого шлема» и стать первой ракеткой мира – ошибка! Так говорить нельзя!

Работаем день за днем, шаг за шагом. Конечно, пытаемся подняться как можно выше, но там уже посмотрим, как все сложится. Получится поехать на Олимпиаду – буду рада. Нет – значит, нужно лучше работать, – приводит слова Селехметьевой корреспондент Спортса’’ Андрей Васильев.

