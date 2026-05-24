Александр Бублик: «Рождение ребенка, первая любовь, свадьба гораздо эмоциональнее и приятнее, чем первый четвертьфинал «Большого шлема»

Бублик высказался о четвертьфинале «Ролан Гаррос»-2025.

Александр Бублик поделился мыслями перед началом «Ролан Гаррос ».

– Год назад на «Ролан Гаррос», когда вышли в четвертьфинал, вы на корте сказали, что это лучший момент в жизни. Через год это все еще актуально?

– Да я еще тогда на пресс-конференции, сразу после игры отказался от этого. Это был, наверно, самый счастливый теннисный момент. В жизни в целом – нет, конечно. Потому что гораздо больше яркого: рождение ребенка, первая любовь, свадьба – что угодно, прекрасные воспоминания с праздников. Это гораздо эмоциональнее и приятнее, чем победа и первый четвертьфинал [«Шлема»].

Но в теннисе на тот момент это было так. У меня же перед тем четвертьфиналом был небольшой спад: я выиграл «Челленджер» в Турине, потом проиграл первый круг, потом вышел в этот четвертьфинал. По мне в то время как раз перестали так бить эти спады. Такая сфера сложилась вокруг меня, я пытался с ней сотрудничать и работать.

Во мне-то мало что изменилось, просто сложилось много факторов. Начало складываться с прошлогоднего «Челленджера» в Финиксе. Я стал понимать, как мне быть актуальным, серьезным соперником для серьезных ребят, – передает слова Бублика корреспондент Спортса’’ Андрей Васильев.

В первом матче казахстанец встретится с Яном-Леннардом Штруффом.