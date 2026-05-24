Давидович-Фокина отыграл подачу на матч и вышел во второй круг «Ролан Гаррос»

23-я ракетка мира Алехандро Давидович-Фокина вышел во второй круг «Ролан Гаррос».

Испанец за 4 часа и 6 минут обыграл Дамира Джумхура – 6:7(3), 6:3, 2:6, 7:5, 6:3. В четвертом сете при счете 3:5 он отыграл подачу на матч.

Давидович-Фокина шестой раз сыграет во втором раунде грунтового «Шлема». Дальше он встретится с Тиаго Тиранте.