Блинкова проиграла на старте «Ролан Гаррос»

99-я ракетка мира Анна Блинкова уступила Юлии Стародубцевой в первом круге «Ролан Гаррос ». Матч закончился со счетом 3:6, 1:6.

Россиянка проиграла на старте второго «Шлема» подряд. Последний раз она выходила во второй раунд турнира такого уровня на US Open-2025.

Стародубцева, в свою очередь, четвертый раз в карьере прошла круг на «Большом шлеме».

Дальше она поборется с Еленой Рыбакиной или Вероникой Эрьявец.