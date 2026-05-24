Селехметьева о смене гражданства: «Надеюсь, людям будет понятно это решение. Я думаю о себе и о своей карьере»

Селехметьева о смене гражданства: на данный момент это лучшее для меня решение.

Оксана Селехметьева объяснила, почему решила сменить гражданство. На этой неделе стало известно , что теперь она представляет Испанию.

– Вы сразу же играли под испанским флагом, все получилось очень быстро. Почему приняли такое решение?

– Карьера у нас одна. Я родилась в России, это мой дом, но я очень долго (c 15 лет – Спортс’’) живу в Испании. Надеюсь, людям будет понятно это решение. Я думаю о себе и о своей карьере. Думаю, на данный момент это лучшее для меня решение.

– В чем именно будут первые плюсы: с визами полегче и все такое?

– Ну да, с испанским паспортом-то. На самом деле было много предложений от разных стран. Но мне была ближе Испания, это для меня логичное решение.

– В какой степени на решение повлияло то, что в России, кроме звезд, к игрокам внимания нет?

– Да нет, я об этом даже не думала. Я вообще недавно в топ-100 зашла, во всем мире так: если ты не в сотке, не в основе «Большого шлема», никто на тебя внимания не обращает. Так что от этого ничего не зависело.

– Вы же и сами удивились, что уже сейчас была возможность играть под испанским флагом. Как так быстро сложилось?

– Процесс-то был долгий, три года назад все началось, были некоторые препятствия: что-то не получалось, где-то другие предложения. Все же очень большой шаг – поменять гражданство. Я должна была взвесить, обдумать – а нет так просто, что эту страну выбираю и все.

В четверг в интернете… Я, можно сказать, сама из интернета узнала [новость о завершении процесса перехода], испанская федерация прислала подтверждение: все закончилось, тебя приняли, как приедешь – получишь паспорт.

Вчера получила звонок от WTA : сказали, что можно выбрать, хочу ли выйти уже с флагом Испании или в нейтральном [статусе]. Я сказала: ну раз уж все официально, давайте под испанским. Оттягивать не видела смысла.

– Вы могли бы остаться, если бы чувствовали больше поддержки от федерации или это все же вопрос удобства для карьеры?

– Вопрос удобства для карьеры. Про федерацию ничего говорить не хочу: ни плохого, ни хорошего. Просто пропускаем эту тему. Как я уже и сказала, выбор был просто логичный для меня и моей карьеры, – приводит слова Селехметьевой корреспондент Спортса’’ Андрей Васильев.

