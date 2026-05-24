  • Селехметьева о смене гражданства: «Надеюсь, людям будет понятно это решение. Я думаю о себе и о своей карьере»
Оксана Селехметьева объяснила, почему решила сменить гражданство. На этой неделе стало известно, что теперь она представляет Испанию.

– Вы сразу же играли под испанским флагом, все получилось очень быстро. Почему приняли такое решение?

– Карьера у нас одна. Я родилась в России, это мой дом, но я очень долго (c 15 лет – Спортс’’) живу в Испании. Надеюсь, людям будет понятно это решение. Я думаю о себе и о своей карьере. Думаю, на данный момент это лучшее для меня решение.

– В чем именно будут первые плюсы: с визами полегче и все такое?

– Ну да, с испанским паспортом-то. На самом деле было много предложений от разных стран. Но мне была ближе Испания, это для меня логичное решение.

– В какой степени на решение повлияло то, что в России, кроме звезд, к игрокам внимания нет?

– Да нет, я об этом даже не думала. Я вообще недавно в топ-100 зашла, во всем мире так: если ты не в сотке, не в основе «Большого шлема», никто на тебя внимания не обращает. Так что от этого ничего не зависело.

– Вы же и сами удивились, что уже сейчас была возможность играть под испанским флагом. Как так быстро сложилось?

– Процесс-то был долгий, три года назад все началось, были некоторые препятствия: что-то не получалось, где-то другие предложения. Все же очень большой шаг – поменять гражданство. Я должна была взвесить, обдумать – а нет так просто, что эту страну выбираю и все.

В четверг в интернете… Я, можно сказать, сама из интернета узнала [новость о завершении процесса перехода], испанская федерация прислала подтверждение: все закончилось, тебя приняли, как приедешь – получишь паспорт.

Вчера получила звонок от WTA: сказали, что можно выбрать, хочу ли выйти уже с флагом Испании или в нейтральном [статусе]. Я сказала: ну раз уж все официально, давайте под испанским. Оттягивать не видела смысла.

– Вы могли бы остаться, если бы чувствовали больше поддержки от федерации или это все же вопрос удобства для карьеры?

– Вопрос удобства для карьеры. Про федерацию ничего говорить не хочу: ни плохого, ни хорошего. Просто пропускаем эту тему. Как я уже и сказала, выбор был просто логичный для меня и моей карьеры, – приводит слова Селехметьевой корреспондент Спортса’’ Андрей Васильев.

Наша теннисистка – теперь испанка. Кого мы потеряли?

Опубликовал: Максим Антонов
Источник: Спортс’’
Все правильно сделала, надо свою жизнь и карьеру строить
Удачи!
Думаю что федерация тоже ее никак не поддерживала. Все закономерно. Кафельникову привет
Умница, все понятно и логично. Удачи ей!
Молодец
Людям не будет понятно, потому что люди понятия не имеют что такое теннис.
Синнер о Монфисе: «Когда я только пришел в тур, я запомнил, каким скромным он был. В нем чувствовалось что-то особое»
вчера, 21:21
Соболенко о том, что выступает за увеличение призовых, играя в бриллиантах: «Я борюсь ради игроков с низким рейтингом»
вчера, 20:54
Синнер выиграл 30-й матч подряд
вчера, 20:40
Ролан Гаррос. Синнер, Оже-Альяссим, Тьен, Циципас вышли во 2-й круг, Медведев, Бублик выбыли
вчера, 20:35
Пегула впервые с 2020-го не смогла выйти во 2-й круг «Ролан Гаррос» – она проиграла 83-й ракетке мира
вчера, 20:22
Ролан Гаррос. Калинская, Корнеева, Соболенко, Гауфф, Осака, Мбоко вышли во 2-й круг, Пегула, Приданкина выбыли
вчера, 20:21
Анна Калинская: «Пару недель я была без собаки, страдала. Она моя дочь»
вчера, 20:20Фото
Блокс о том, что снялся с «Ролан Гаррос»: «Во время тренировки я услышал хруст в голеностопе, когда подвернул ногу благодаря «очень необходимому» брезенту»
вчера, 20:02
Осака о платье в пайетках: «Немного испугалась, что судья выгонит меня с корта»
вчера, 19:15
Калинская после победы в 1-м круге РГ: «У меня нет больших ожиданий, потому что не смогла из-за травмы подготовиться к турниру так, как хотела»
вчера, 18:24
Шелтон – в ответ на низкую оценку сборной США по футболу от австрийского журналиста: «Ну ты серьезно, чувак?»
23 мая, 21:03
Хачанов о финале Кубка России по футболу: «Буду поддерживать Эдика Сперцяна»
16 мая, 10:31
Алькарас и Руне играли вместе еще в 13 лет – в парном разряде на турнире во Франции!
14 мая, 16:54ВидеоСпортс"
Мыскина представила капсульную коллекцию с брендом одежды RAQUETA Sport
7 мая, 20:08Фото
Дата жеребьевки «Ролан Гаррос»-2026
4 мая, 15:06
«Ролан Гаррос»-2026: даты проведения теннисного турнира
4 мая, 14:02
Хачанов посетил матч между «Атлетико» и «Арсеналом»
30 апреля, 06:24Фото
Даниил Медведев: «Очень уважаю Сафонова. Хочу, чтобы у него все получилось в матче с «Баварией»
26 апреля, 19:43
Синнер о встрече с Беллингемом и Куртуа: «Они очень скромные люди, хотя уже много лет находятся на топ-уровне»
25 апреля, 08:59
Беллингем пришел на матч Ходара на «Мастерсе» в Мадриде
22 апреля, 20:02Фото
