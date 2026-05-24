  • Потапова о бойкоте: «Это бессмысленно. Журналисты вообще не имеют отношения к нашим призовым»
30-я ракетка мира Анастасия Потапова не поддержала протест игроков на «Ролан Гаррос».

Ранее The Guardian сообщила, что теннисисты устроят итальянскую забастовку на «Ролан Гаррос»: будут уходить с пресс-конференций через 15 минут в знак протеста против того, что в призовой пул идет лишь 15% доходов турнира, а также откажутся от интервью с TNT Sports и Eurosport.

– У тебя был отличный результат в Мадриде. На Australian Open немного помешала травма. Несмотря на это, ты все равно хорошо играла. Можно ли сказать, что сейчас ты в лучшей форме?

– Да, это так. Несмотря на некоторые травмы в начале сезона, которые немного меня сдерживали, думаю, именно поэтому я и могу сказать, что сейчас нахожусь в лучшей форме в своей карьере. Это приходит с взрослением и тем прогрессом, который был за последние пару лет. Определенно, это помогает. Думаю, сейчас у меня уже совершенно другой настрой и совершенно другие эмоции благодаря опыту.

Как я уже сказала, неважно, что произойдет в ближайшие дни, недели или месяцы. Я готова работать и становиться лучше каждый день.

– Наверняка ты уже посмотрела сетку. Как далеко ты можешь здесь пройти?

– Да, я посмотрела, потому что не боюсь. Это нормально. Это наша жизнь. Сетка непростая, но я вообще не думаю, что какую-то другую сетку назвала бы легкой, потому что здесь собрались сильнейшие игроки мира. Все готовы умереть на корте ради победы.

Если вспомнить турниры в Мадриде и Риме, мы увидели много сюрпризов. Поэтому сейчас я не хочу заглядывать далеко вперед. На бумаге есть определенные расклады, но на деле мы не знаем, что может произойти, верно? Если это случится, тогда, возможно, поговорим об этом с вами в пятницу или четверг.

– Что ты думаешь о бойкоте?

– Если честно, я считаю, что журналисты вообще не имеют отношения к нашим призовым. Вы же нам не платите, правильно? Тогда как мы можем бойкотировать людей, которым платит тот же турнир?

Это немного бессмысленно, поэтому я не особо вовлечена. Я здесь и разговариваю с вами столько, сколько хочу (улыбается). И столько, сколько хотите вы тоже, – сказала Потапова на пресс-конференции.

В итоге пресс конференция продлилась те же 15 минут?)
Тоже верно. Интересно даже кто придумал эту чушь про бойкот журналистов? Можно понять если бы полностью игнорили медийку, хоть какой-то урон. А так это же бред. Большинство пресс-конференций не длятся 15 минут.
Нет никакого бойкота журналистов
А как это по-твоему называется?
