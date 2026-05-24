Хачанов повесил баранку Жеа и десятый раз подряд прошел круг на «Ролан Гаррос»
15-я ракетка мира Карен Хачанов обыграл Артура Жеа в первом круге «Ролан Гаррос» – 6:3, 7:6(3), 6:0. Россиянин повесил баранку 25-й раз в карьере, на турнире «Большого шлема» – восьмой.
Хачанов десятый раз подряд играет в основной сетке грунтового «Шлема». Его статистика на этой стадии «Ролан Гаррос» – 10:0.
Дальше он встретится с победителем матча Кирьян Жаке – Марко Трунжеллити.
Опубликовал: Максим Антонов
Источник: Спортс’’
