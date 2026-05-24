0

Хачанов повесил баранку Жеа и десятый раз подряд прошел круг на «Ролан Гаррос»

15-я ракетка мира Карен Хачанов обыграл Артура Жеа в первом круге «Ролан Гаррос» – 6:3, 7:6(3), 6:0. Россиянин повесил баранку 25-й раз в карьере, на турнире «Большого шлема» – восьмой.

Хачанов десятый раз подряд играет в основной сетке грунтового «Шлема». Его статистика на этой стадии «Ролан Гаррос» – 10:0.

Дальше он встретится с победителем матча Кирьян ЖакеМарко Трунжеллити.

Опубликовал: Максим Антонов
Источник: Спортс’’
logoРолан Гаррос
logoКарен Хачанов
logoATP
logoАртур Жеа

Комментарии

По дате
Лучшие
Актуальные
Красавчик!
Читайте новости тенниса в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Синнер о Монфисе: «Когда я только пришел в тур, я запомнил, каким скромным он был. В нем чувствовалось что-то особое»
вчера, 21:21
Соболенко о том, что выступает за увеличение призовых, играя в бриллиантах: «Я борюсь ради игроков с низким рейтингом»
вчера, 20:54
Синнер выиграл 30-й матч подряд
вчера, 20:40
Ролан Гаррос. Синнер, Оже-Альяссим, Тьен, Циципас вышли во 2-й круг, Медведев, Бублик выбыли
вчера, 20:35
Пегула впервые с 2020-го не смогла выйти во 2-й круг «Ролан Гаррос» – она проиграла 83-й ракетке мира
вчера, 20:22
Ролан Гаррос. Калинская, Корнеева, Соболенко, Гауфф, Осака, Мбоко вышли во 2-й круг, Пегула, Приданкина выбыли
вчера, 20:21
Анна Калинская: «Пару недель я была без собаки, страдала. Она моя дочь»
вчера, 20:20Фото
Блокс о том, что снялся с «Ролан Гаррос»: «Во время тренировки я услышал хруст в голеностопе, когда подвернул ногу благодаря «очень необходимому» брезенту»
вчера, 20:02
Осака о платье в пайетках: «Немного испугалась, что судья выгонит меня с корта»
вчера, 19:15
Калинская после победы в 1-м круге РГ: «У меня нет больших ожиданий, потому что не смогла из-за травмы подготовиться к турниру так, как хотела»
вчера, 18:24
Ко всем новостям
Последние новости
Шелтон – в ответ на низкую оценку сборной США по футболу от австрийского журналиста: «Ну ты серьезно, чувак?»
23 мая, 21:03
Хачанов о финале Кубка России по футболу: «Буду поддерживать Эдика Сперцяна»
16 мая, 10:31
Алькарас и Руне играли вместе еще в 13 лет – в парном разряде на турнире во Франции!
14 мая, 16:54ВидеоСпортс"
Мыскина представила капсульную коллекцию с брендом одежды RAQUETA Sport
7 мая, 20:08Фото
Дата жеребьевки «Ролан Гаррос»-2026
4 мая, 15:06
«Ролан Гаррос»-2026: даты проведения теннисного турнира
4 мая, 14:02
Хачанов посетил матч между «Атлетико» и «Арсеналом»
30 апреля, 06:24Фото
Даниил Медведев: «Очень уважаю Сафонова. Хочу, чтобы у него все получилось в матче с «Баварией»
26 апреля, 19:43
Синнер о встрече с Беллингемом и Куртуа: «Они очень скромные люди, хотя уже много лет находятся на топ-уровне»
25 апреля, 08:59
Беллингем пришел на матч Ходара на «Мастерсе» в Мадриде
22 апреля, 20:02Фото
Рекомендуем