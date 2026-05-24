Бенчич впервые с 2022-го выиграла матч на «Ролан Гаррос»
11-я ракетка мира Белинда Бенчич вышла во второй раунд «Ролан Гаррос». Она обыграла Синю Краус со счетом 6:2, 6:3.
Швейцарка впервые с 2022-го прошла круг на этом турнире. В 2024-м она пропустила «Ролан Гаррос» из-за рождения ребенка, в 2025-м – из-за травмы руки.
Бенчич одержала 19-ю победу в этом сезоне. Теперь ее баланс – 19:8.
Дальше она сыграет с Айлой Томлянович или Кэти Макнелли.
Опубликовал: Максим Антонов
Источник: Спортс’’
Молодец, ребенок есть