Бенчич впервые с 2022-го выиграла матч на «Ролан Гаррос»

11-я ракетка мира Белинда Бенчич вышла во второй раунд «Ролан Гаррос ». Она обыграла Синю Краус со счетом 6:2, 6:3.

Швейцарка впервые с 2022-го прошла круг на этом турнире. В 2024-м она пропустила «Ролан Гаррос» из-за рождения ребенка, в 2025-м – из-за травмы руки.

Бенчич одержала 19-ю победу в этом сезоне. Теперь ее баланс – 19:8.

Дальше она сыграет с Айлой Томлянович или Кэти Макнелли .