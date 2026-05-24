Джокович о соперничестве с Синнером и Алькарасом: «Я много думаю о наших матчах»

24-кратный чемпион турниров «Большого шлема» Новак Джокович поделился ожиданиями от «Ролан Гаррос ».

«Моя главная мотивация на «Ролан Гаррос» – выиграть трофей. Нужно постараться выложиться по максимуму в каждом матче и становиться лучше по ходу турнира.

Я сыграл не так много матчей в этом году, особенно на грунте. Только один. Но я другой игрок, когда приезжаю на турнир «Большого шлема», поэтому жду его с нетерпением.

Любовь к игре в более широком смысле всегда была движущей силой и ежедневной мотивацией. Это причина, по которой я продолжаю заниматься спортом, продолжаю вставать по утрам и проводить часы на тренировках. Я выбрал это сам, на меня никто не давит».

Также серб высказался о соперничестве с Янником Синнером и Карлосом Алькарасом .

«Янник и Карлос доминируют в мужском теннисе последние два года. Я много думаю о наших матчах и, когда есть возможность, всегда стараюсь узнать что-то новое о себе, о том, как подходить к личным дуэлям с этими ребятами.

Я сыграл довольно много матчей против них, было много возможностей проверить себя на больших турнирах. Всегда есть вещи, которые я могу улучшить, и я сохраняю этот настрой в матчах против любого соперника. Честно говоря, не знаю, какое влияние я на них оказываю. Это вопрос к ним».

Зачем смотреть «Ролан Гаррос», если очевидно выиграет Синнер?