Костюк обыграла Селехметьеву в первом матче после титула в Мадриде
15-я ракетка мира Марта Костюк обыграла Оксану Селехметьеву в первом раунде «Ролан Гаррос» – 6:2, 6:3.
Украинка провела и выиграла первый матч после титула на тысячнике в Мадриде. Турнир в Риме она пропустила из-за травмы правого бедра.
Костюк одержала 12-ю победу на грунте в этом сезоне. Больше только у Мирры Андреевой – 15.
Во втором круге Костюк поборется с Кэти Волынец или Кларой Бюрель.
Опубликовал: Максим Антонов
Источник: Спортс’’
