Костюк обыграла Селехметьеву в первом матче после титула в Мадриде

15-я ракетка мира Марта Костюк обыграла Оксану Селехметьеву в первом раунде «Ролан Гаррос » – 6:2, 6:3.

Украинка провела и выиграла первый матч после титула на тысячнике в Мадриде. Турнир в Риме она пропустила из-за травмы правого бедра.

Костюк одержала 12-ю победу на грунте в этом сезоне. Больше только у Мирры Андреевой – 15.

Во втором круге Костюк поборется с Кэти Волынец или Кларой Бюрель .

Наша теннисистка – теперь испанка. Кого мы потеряли?