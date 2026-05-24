Жеа убежал в туалет в середине первого сета матча с Хачановым: «Я сейчас обосрусь прямо на корте»
У Артура Жеа возникли проблемы со здоровьем в матче первого круга «Ролан Гаррос» против Карена Хачанова – 3:6, идет второй сет.
В первом сете при счете 1:4 (А-40) француз захотел взять туалетный перерыв и сказал супервайзеру: «Вы говорите по-французски? У меня диарея, мне нужно в туалет, я не могу двигаться. Я сейчас обосрусь прямо на корте».
После этого Жеа убежал с корта на несколько минут, а затем вернулся и доиграл гейм.
Опубликовал: Максим Антонов
Источник: Спортс’’
