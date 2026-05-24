Элина Свитолина: «Я останусь счастливым человеком, даже если не выиграю «Шлем»

Седьмая ракетка мира Элина Свитолина рассказала, что стала спокойнее относиться к результатам.

– Это третий раз, когда ты приезжаешь в Париж после титула в Риме. После побед над Игой [Швентек], Коко [Гауфф] и Еленой [Рыбакиной] ты чувствуешь себя увереннее перед «Ролан Гаррос»?

– Сейчас – да, но, наверное, еще рано об этом говорить, потому что нужно хорошо начать турнир. Сейчас я более спокойна. Тогда, восемь лет назад, я думала: «Окей, теперь я должна выиграть «Ролан Гаррос». Это была моя цель. Сейчас я отношусь к этому гораздо спокойнее.

Конечно, чувствую, что нахожусь в хорошей форме, но для меня главное – наслаждаться процессом и не давить на себя слишком сильно, не думать слишком много о том, что может произойти. Все сводится к подготовке – и ментальной, и физической. Когда готова бороться, я могу показывать хороший теннис. Это и есть моя цель.

– Ты говорила о спокойствии. Что изменилось за эти годы? Это просто этап жизни, в котором ты сейчас находишься?

– Сейчас я спокойнее отношусь к тому, как складывается моя карьера. Все будет нормально, даже если я не выиграю турнир «Большого шлема». В каком-то смысле, если ты не можешь с этим смириться, это просто съест тебя изнутри.

Моя карьера уже успешна, даже если я закончу завтра. Я останусь счастливым человеком, даже если не выиграю «Шлем». Сейчас мне нужно такое мышление. Когда ты моложе, конечно, хочешь выиграть «Шлем» – это цель номер один. Но если не добиваешься успеха, можешь сильно навредить себе психологически.

Я все еще верю, что могу выиграть турнир «Большого шлема». Если этого не случится – все будет нормально», – сказала Свитолина на пресс-конференции.

Элина Свитолина идет за «Большим шлемом»