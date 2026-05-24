  • Спортс
  • Теннис
  • Новости
  • Тони Надаль о том, кого хотел бы тренировать: «Синнера. У него есть дисциплина и менталитет величайших чемпионов»
0

Тони Надаль о том, кого хотел бы тренировать: «Синнера. У него есть дисциплина и менталитет величайших чемпионов»

Тони Надаль: я хотел бы тренировать Синнера.

Тони Надаль ответил, кого из игроков в современном туре он хотел бы тренировать.

«Синнера. У него есть дисциплина, воспитанность и менталитет величайших чемпионов. Мне нравится работать с людьми, которые не создают проблем и принимают правду, даже если она неприятна. Мне нравится тренировать молодых игроков, которые воспринимают вещи нормально. В жизни все можно улучшить – это лишь вопрос преданности делу.

Сегодня многим тренерам приходится говорить игрокам то, что они хотят услышать. Я никогда этого не делал. С Рафаэлем [Надалем] я говорил искренне, даже когда это было тяжело. Результат не так важен, чем путь к нему».

Зачем смотреть «Ролан Гаррос», если очевидно выиграет Синнер?

Опубликовал: Максим Антонов
Источник: tennistonic.com
logoЯнник Синнер
logoТони Надаль
logoРолан Гаррос
logoРафаэль Надаль
logoATP

Комментарии

По дате
Лучшие
Актуальные
Спортс бы лучше опубликовал откровения Надаля младшего. Чего там только нет. И обращение к психиатру, когда фантомно задыхался собственной слюной от противовоспалительных, и несколько перфораций кишечника. Жесть одним словом, и этот человек рассказывал об одержимостях
https://rmcsport.bfmtv.com/tennis/roland-garros/j-avais-l-impression-d-etouffer-avec-ma-propre-salive-psychiatre-anti-inflammatoires-les-revelations-de-rafael-nadal-sur-ses-problemes-de-sante_AN-202605210371.html
ОтветAlex Morhan
Спортс бы лучше опубликовал откровения Надаля младшего. Чего там только нет. И обращение к психиатру, когда фантомно задыхался собственной слюной от противовоспалительных, и несколько перфораций кишечника. Жесть одним словом, и этот человек рассказывал об одержимостях https://rmcsport.bfmtv.com/tennis/roland-garros/j-avais-l-impression-d-etouffer-avec-ma-propre-salive-psychiatre-anti-inflammatoires-les-revelations-de-rafael-nadal-sur-ses-problemes-de-sante_AN-202605210371.html
Думаешь, Новак после того, как Медведев его обломал на ЮСО, реально время проводил в спа, а не в "спа" (специализированной клинике)?
ОтветStas Salesov
Думаешь, Новак после того, как Медведев его обломал на ЮСО, реально время проводил в спа, а не в "спа" (специализированной клинике)?
Думаю, ты можешь придумать на свое усмотрение. Жаль, только за пределы фантазий не выйдем.
И волшебные таблетки.
бамосно)) такое как-то комментировать - только портить
Лучше поднимать неограненный алмаз, чем тренировать готового супертопа поколения
Конечно, Синера. Думаю, та химия, которую мы применили в финале АО-2022 с Медведевым отлично подошла бы Янику. Надо только найти ему столь же хорошего массажиста.
ОтветAlex19
Конечно, Синера. Думаю, та химия, которую мы применили в финале АО-2022 с Медведевым отлично подошла бы Янику. Надо только найти ему столь же хорошего массажиста.
Так Янник в 23 году повторил тоже самое), может это проблема Медведева играть весь матч, пять сетов на одной передаче, итог двух финалов подряд, 2-3 с 2-0)
ОтветAs095
Так Янник в 23 году повторил тоже самое), может это проблема Медведева играть весь матч, пять сетов на одной передаче, итог двух финалов подряд, 2-3 с 2-0)
Так может писать только человек, который не смотрел тот финал. И не видел того киборг-Надаля, который как-бы после травмы, цуко, вернулся.
Читайте новости тенниса в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Синнер о Монфисе: «Когда я только пришел в тур, я запомнил, каким скромным он был. В нем чувствовалось что-то особое»
вчера, 21:21
Соболенко о том, что выступает за увеличение призовых, играя в бриллиантах: «Я борюсь ради игроков с низким рейтингом»
вчера, 20:54
Синнер выиграл 30-й матч подряд
вчера, 20:40
Ролан Гаррос. Синнер, Оже-Альяссим, Тьен, Циципас вышли во 2-й круг, Медведев, Бублик выбыли
вчера, 20:35
Пегула впервые с 2020-го не смогла выйти во 2-й круг «Ролан Гаррос» – она проиграла 83-й ракетке мира
вчера, 20:22
Ролан Гаррос. Калинская, Корнеева, Соболенко, Гауфф, Осака, Мбоко вышли во 2-й круг, Пегула, Приданкина выбыли
вчера, 20:21
Анна Калинская: «Пару недель я была без собаки, страдала. Она моя дочь»
вчера, 20:20Фото
Блокс о том, что снялся с «Ролан Гаррос»: «Во время тренировки я услышал хруст в голеностопе, когда подвернул ногу благодаря «очень необходимому» брезенту»
вчера, 20:02
Осака о платье в пайетках: «Немного испугалась, что судья выгонит меня с корта»
вчера, 19:15
Калинская после победы в 1-м круге РГ: «У меня нет больших ожиданий, потому что не смогла из-за травмы подготовиться к турниру так, как хотела»
вчера, 18:24
Ко всем новостям
Последние новости
Шелтон – в ответ на низкую оценку сборной США по футболу от австрийского журналиста: «Ну ты серьезно, чувак?»
23 мая, 21:03
Хачанов о финале Кубка России по футболу: «Буду поддерживать Эдика Сперцяна»
16 мая, 10:31
Алькарас и Руне играли вместе еще в 13 лет – в парном разряде на турнире во Франции!
14 мая, 16:54ВидеоСпортс"
Мыскина представила капсульную коллекцию с брендом одежды RAQUETA Sport
7 мая, 20:08Фото
Дата жеребьевки «Ролан Гаррос»-2026
4 мая, 15:06
«Ролан Гаррос»-2026: даты проведения теннисного турнира
4 мая, 14:02
Хачанов посетил матч между «Атлетико» и «Арсеналом»
30 апреля, 06:24Фото
Даниил Медведев: «Очень уважаю Сафонова. Хочу, чтобы у него все получилось в матче с «Баварией»
26 апреля, 19:43
Синнер о встрече с Беллингемом и Куртуа: «Они очень скромные люди, хотя уже много лет находятся на топ-уровне»
25 апреля, 08:59
Беллингем пришел на матч Ходара на «Мастерсе» в Мадриде
22 апреля, 20:02Фото
Рекомендуем