Тони Надаль о том, кого хотел бы тренировать: «Синнера. У него есть дисциплина и менталитет величайших чемпионов»
«Синнера. У него есть дисциплина, воспитанность и менталитет величайших чемпионов. Мне нравится работать с людьми, которые не создают проблем и принимают правду, даже если она неприятна. Мне нравится тренировать молодых игроков, которые воспринимают вещи нормально. В жизни все можно улучшить – это лишь вопрос преданности делу.
Сегодня многим тренерам приходится говорить игрокам то, что они хотят услышать. Я никогда этого не делал. С Рафаэлем [Надалем] я говорил искренне, даже когда это было тяжело. Результат не так важен, чем путь к нему».
Опубликовал: Максим Антонов
Источник: tennistonic.com
