Тони Надаль о том, кого хотел бы тренировать: «Синнера. У него есть дисциплина и менталитет величайших чемпионов»

Тони Надаль: я хотел бы тренировать Синнера.

«Синнера . У него есть дисциплина, воспитанность и менталитет величайших чемпионов. Мне нравится работать с людьми, которые не создают проблем и принимают правду, даже если она неприятна. Мне нравится тренировать молодых игроков, которые воспринимают вещи нормально. В жизни все можно улучшить – это лишь вопрос преданности делу.

Сегодня многим тренерам приходится говорить игрокам то, что они хотят услышать. Я никогда этого не делал. С Рафаэлем [Надалем ] я говорил искренне, даже когда это было тяжело. Результат не так важен, чем путь к нему».

