Мария Тимофеева: «У меня украли сумку с паспортом, телефоном и личными вещами. Снова»

Мария Тимофеева рассказала, что у нее украли вещи в Париже.

«Очередная поездка снова превратилась в кошмар. Новый город – новая кража. У меня украли сумку с паспортом, телефоном и личными вещами. Снова.

Я правда не понимаю, какие у меня кармические долги, но тот факт, что прямо днем в одном из крупнейших городов Европы нельзя оставить вещи без присмотра даже на полминуты, сильно меня злит и расстраивает. Кажется, сейчас это уже стало работой, и люди чувствуют себя совершенно свободно, потому что полиция уже не может ничего с этим сделать – таких преступлений стало слишком много.

И я, конечно, не жду никакой порядочности от воров, но даже не выбрасывать паспорт из украденной сумки – это уже просто за гранью. Телефон с кучей дорогих мне воспоминаний за первую половину дня тоже пропал. Меня даже не столько волнует материальная сторона, сколько то, что личные вещи оставляют себе просто, чтобы испортить жизнь – и это не укладывается в голове. Хочется верить, что когда-нибудь правосудие все-таки их настигнет», – написала Тимофеева в соцсети.

На «Ролан Гаррос » она уступила во втором круге квалификации.

