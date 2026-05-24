  • Мария Тимофеева: «У меня украли сумку с паспортом, телефоном и личными вещами. Снова»
Марию Тимофееву обокрали во Франции.

«Очередная поездка снова превратилась в кошмар. Новый город – новая кража. У меня украли сумку с паспортом, телефоном и личными вещами. Снова.

Я правда не понимаю, какие у меня кармические долги, но тот факт, что прямо днем в одном из крупнейших городов Европы нельзя оставить вещи без присмотра даже на полминуты, сильно меня злит и расстраивает. Кажется, сейчас это уже стало работой, и люди чувствуют себя совершенно свободно, потому что полиция уже не может ничего с этим сделать – таких преступлений стало слишком много.

И я, конечно, не жду никакой порядочности от воров, но даже не выбрасывать паспорт из украденной сумки – это уже просто за гранью. Телефон с кучей дорогих мне воспоминаний за первую половину дня тоже пропал. Меня даже не столько волнует материальная сторона, сколько то, что личные вещи оставляют себе просто, чтобы испортить жизнь – и это не укладывается в голове. Хочется верить, что когда-нибудь правосудие все-таки их настигнет», – написала Тимофеева в соцсети.

На «Ролан Гаррос» она уступила во втором круге квалификации.

Исход наших теннисисток в Узбекистан: как это устроено?

Опубликовал: Максим Антонов
Источник: инстаграм Тимофеевой
Ну друзья узбеки это вы в России привыкли к безопасности.
Зачем оставлять вещи без присмотра?
бывает
я вот в трамвае в Питере оставил рюкзак со всеми документами на машину и права
потом просто пришел на конечную и мне там мой рюкзак просто отдали, даже план антитеррор не вводили в действие
Так тоже бывает, но я знаю много случаев с родственниками, что через пару минут все исчезало. Непитер, правда.)
Блин, а зачем оставлять смартфон-то в сумке? Ладно паспорт там оставила, обокрали в первый раз, что выводы не сделала, что паспорт и мобилу надо носить всегда с собой, а не в сумках с чемоданами, купила себе маленькую сумочку и повесь себе на шею, когда перемещается в аэропортах, и не будет таких залётов))))
Паспорт Узбекский?
Полагаю, всё-таки загран.
Вы Тарпищева подозреваете? :-)
Ну загран-то узбекский?)
Если человек попадает в одну и ту же ситуацию, значит мозгов не хватило сделать выводы из прошлой ситуации и действовать иначе! Пусть и дальше оставляет сумку с паспортом и телефоном в общественных местах))) я за годы путешествия с первой поездки в 1995 году в Турцию ни разу не потеряла паспорт и сумку. Хотя в Неаполе хотела выйти на прогулку с сумкой на плече, меня остановил консьерж отеля и рекомендовал оставить всё в отеле, а с собой взять только карточку положив в карман джинсов, телефон держать в руке и быть бдительной!
Да.. забыли как раньше пришивали доп.карман в трусах))
Первый раз слышу) но в городах типа Неаполя и Барселоны туристов видно издалека, они главные жертвы для местных воров, сорвать сумку с плеча проезжая на мопеде как нечего делать, вырвать телефон из рук когда переходишь дорогу и тут же запрыгнуть на мопед тоже.
Это уже давно всем известная истина, что в Европе на каждом шагу грабят, даже посреди белого дня, даже в дорогих бутиках и тд. Большинство знакомых, направляющихся по делам/отдыху в Испанию и Францию никогда не берут в поездку свои обвесы и вообще ведут себя как нищеброды от греха подальше :) полиция даже не сделает вид, что ищет что-то и работает по вашему заявлению)
Принесут на игру паспорт?)
После матча в фан-зоне попросили автограф в паспорте на странице с подписью оставить.
Зашел в инсту новоиспеченной узбечки, а она вообще во Франкфурте живет, оказывается)
Года 2 уже, а семья почему то в Узбекистане
Теннисные россияне абсолютно все не в России живут, хоть со старым паспортом, хоть без, ни рубля в экономику России не приносят. В теннисе гражданство лишь фикция. Джокович как патриот, тоже экономику Сербии совсем не поддерживает
Весь заряд удачи на карьеру потратила на победу в водокачке с лаки-лузера 🤣 а теперь как раз только карма и будет догонять
Хай-гуй, по этой жизни е***ом не трогай.
