Циципас о протесте игроков: «Я вообще ничего не знал, поскольку не слежу за соцсетями»

Циципас о протесте игроков: я не был в курсе.

79-я ракетка мира Стефанос Циципас не знал о протесте игроков на «Ролан Гаррос ».

Ранее The Guardian сообщила, что теннисисты устроят итальянскую забастовку на «Ролан Гаррос», уходя с пресс-конференций через 15 минут в знак протеста против того, что в призовой пул идет лишь 15% доходов турнира, а также откажутся от интервью с TNT Sports и Eurosport. На турнире в Риме также обсуждалась возможность бойкота турниров «Большого шлема» в будущем.

«Мне сказали об этом буквально десять минут назад. Я вообще ничего не знал, поскольку не слежу за соцсетями. Мне сказали об этом во время интервью, я не был в курсе.

Это их решение. Мне только что немного объяснили ситуацию – они могут делать все, что хотят. А я делаю то, что считаю правильным для себя. У каждого есть свобода и свое мнение. Меня это не волнует. Я просто хочу играть в хороший теннис».

О грунтовом сезоне

«Грунтовый сезон получился для меня посредственным. Единственный турнир, где я почувствовал, что вернулся на нужный уровень, – Мадрид. Там я провел несколько очень хороших матчей и показал хороший результат. Против Каспера Рууда , который выиграл турнир в прошлом году, мне не хватило буквально нескольких очков до победы. Думаю, это о многом говорит.

Мне нужно продолжать набирать форму, становиться еще лучше. Я заметил, что в некоторых матчах терял темп. Нужно держать уровень чуть выше, а это приходит с улучшением физической подготовки. И через готовность умереть на корте».

О паузе в работе с отцом

«Керей [Амбакар] всегда со мной, Димитрис [Хадзиниколау] тоже часть моей команды. Возможно, моему отцу понадобится пауза. Тяжело весь год путешествовать только с одним человеком, иногда нужно делать перерыв.

Не вижу ничего плохого в том, чтобы Димитрис подменял моего отца на несколько недель. Он уже не молод и тоже хочет немного скорректировать свой график. Я знаю, он очень хочет мне помогать, но если объединить его усилия с другими тренерами, тогда у нас получится отличная команда».

«Мы что, рабы?» Теннисисты украли заголовки бойкотом перед «Ролан Гаррос» – бессмыслица или нет?

Зачем смотреть «Ролан Гаррос», если очевидно выиграет Синнер?