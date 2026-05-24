  • Спортс
  • Теннис
  • Новости
  • Рейтинг ATP. Медведев опустился на восьмое место, Шелтон вернулся в топ-5, Бусе поднялся на 26 позиций
0

Рейтинг ATP. Медведев опустился на восьмое место, Шелтон вернулся в топ-5, Бусе поднялся на 26 позиций

Опубликован обновленный рейтинг ATP.

Алекс де Минаур дошел до полуфинала ATP 500 в Гамбурге и стал седьмой ракеткой мира.

Чемпион турнира Игнасио Бусе прибавил 26 строчек.

PIF ATP Rankings

Положение на 24 мая 2026

Место Теннисист (страна) Очки
1 (1) Янник Синнер (Италия) 14750
2 (2) Карлос Алькарас (Испания) 11960
3 (3) Александр Зверев (Германия) 5705
4 (4) Новак Джокович (Сербия) 4460
5 (6) Бен Шелтон (США) 4070
6 (5) Феликс Оже-Альяссим (Канада) 4050
7 (9) Алекс де Минаур (Австралия) 3855
8 (7) Даниил Медведев (Россия) 3760
9 (8) Тэйлор Фриц (США) 3720
10 (10) Александр Бублик (Казахстан) 3390
11 (11) Лоренцо Музетти (Италия) 3115
13 (13) Андрей Рублев (Россия) 2460
15 (15) Карен Хачанов (Россия) 2320
18 (20) Лернер Тьен (США) 2180
21 (26) Томми Пол (США) 1945
31 (57) Игнасио Бусе (Перу) 1412
67 (94) Александар Ковачевич (США) 837
79 (82) Стефанос Циципас (Греция) 740
99 (78) Хуберт Хуркач (Польша) 827
141 (142) Роман Сафиуллин (Россия) 430
Опубликовал: Максим Антонов
Источник: Спортс’’
logoATP
рейтинги
logoКарен Хачанов
logoЛернер Тьен
logoФеликс Оже-Альяссим
logoНовак Джокович
logoАлекс де Минаур
logoТомми Пол
logoХуберт Хуркач
logoЯнник Синнер
logoАндрей Рублев
logoАлександр Зверев
logoТэйлор Фриц
logoАлександр Бублик
logoАлександар Ковачевич
logoИгнасио Бусе
logoДаниил Медведев
logoКарлос Алькарас
logoРоман Сафиуллин
logoБен Шелтон

Комментарии

По дате
Лучшие
Актуальные
Шелтон в топ 5 )Ахаха!Чувак хрен сколько пропустил и все же в топ 5)Коллапсный тур)
ОтветСанта Клаус Клаустрофоб_1117044981
Шелтон в топ 5 )Ахаха!Чувак хрен сколько пропустил и все же в топ 5)Коллапсный тур)
У Медведева больше половины прошлого сезона - отлеты в первых кругах, то тоже в десятке, ничего удивительного.
ОтветДобрый Андрей
У Медведева больше половины прошлого сезона - отлеты в первых кругах, то тоже в десятке, ничего удивительного.
Да там Новак играет только ТБШ и 4)Я конечно обожаю Новака,но куда остальные смотрят?Дед играет по праздникам,а в топ 10 одни пассажиры)
Наибольшее количество очков, набранных двумя лидерами рейтинга ATP с 2009 года:
-26710 баллов сейчас: Синнер и Алькарас (рекорд 27310, 04/05/2026).
-26310 очков: Надаль и Федерер (04/2009)
-26105 очков: Джокович и Маррей (08/2016).

Рейтинг ATP от 24.05.26:
1. Янник Синнер (Италия) — 14750.
2. Карлос Алькарас (Испания) — 11960
3. Александр Зверев (Германия) - 5705.
Рекордный отрыв от остальных, от третьей позиции отрыв составляет 6255 очков, рекорд отрыва - 7705 очков был 25.04.26, то есть почти 4 ТБШ нужно выиграть, чтобы догнать.
Пропасть.
И это при том, что Алькарас месяц не играет.
Отрыв намного больше рейтинга третьего игрока.
Двух Зверевых не хватает, нужно три.
Абсолютное доминирование БИГ2 Синкарас над остальными!
14000 очков - это 4 ТБШ и 6 М.
12000 очков - это 4 ТБШ и 4 М.
Постойте, а сколько их всего в туре?
Занимательная арифметика!
Одного тура мало для БИГ2 Синкараса!
ТЕОРЕТИЧЕСКИ одному игроку можно набрать
8000 (4 ТБШ) + 9000 (9 М) + 1500 (итоговый) + 2500 (5 АТП500) = 21000 очков, 19 турниров в зачёт. Тогда второй лидер максимально может набрать 14000 очков. А на двоих 35000. Синкарас имеют 76% максимально доступных очков, было 04.05.2026 78% (рекорд)!
В топ 5 должен быть железно Даня
ОтветМихаил Зюбин
В топ 5 должен быть железно Даня
C чего это?
ОтветNbw77785
C чего это?
А кто из сильнее его после 4 лучших? Любого может обыграть, но и проиграть, если не в духе..
Читайте новости тенниса в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Синнер о Монфисе: «Когда я только пришел в тур, я запомнил, каким скромным он был. В нем чувствовалось что-то особое»
вчера, 21:21
Соболенко о том, что выступает за увеличение призовых, играя в бриллиантах: «Я борюсь ради игроков с низким рейтингом»
вчера, 20:54
Синнер выиграл 30-й матч подряд
вчера, 20:40
Ролан Гаррос. Синнер, Оже-Альяссим, Тьен, Циципас вышли во 2-й круг, Медведев, Бублик выбыли
вчера, 20:35
Пегула впервые с 2020-го не смогла выйти во 2-й круг «Ролан Гаррос» – она проиграла 83-й ракетке мира
вчера, 20:22
Ролан Гаррос. Калинская, Корнеева, Соболенко, Гауфф, Осака, Мбоко вышли во 2-й круг, Пегула, Приданкина выбыли
вчера, 20:21
Анна Калинская: «Пару недель я была без собаки, страдала. Она моя дочь»
вчера, 20:20Фото
Блокс о том, что снялся с «Ролан Гаррос»: «Во время тренировки я услышал хруст в голеностопе, когда подвернул ногу благодаря «очень необходимому» брезенту»
вчера, 20:02
Осака о платье в пайетках: «Немного испугалась, что судья выгонит меня с корта»
вчера, 19:15
Калинская после победы в 1-м круге РГ: «У меня нет больших ожиданий, потому что не смогла из-за травмы подготовиться к турниру так, как хотела»
вчера, 18:24
Ко всем новостям
Последние новости
Шелтон – в ответ на низкую оценку сборной США по футболу от австрийского журналиста: «Ну ты серьезно, чувак?»
23 мая, 21:03
Хачанов о финале Кубка России по футболу: «Буду поддерживать Эдика Сперцяна»
16 мая, 10:31
Алькарас и Руне играли вместе еще в 13 лет – в парном разряде на турнире во Франции!
14 мая, 16:54ВидеоСпортс"
Мыскина представила капсульную коллекцию с брендом одежды RAQUETA Sport
7 мая, 20:08Фото
Дата жеребьевки «Ролан Гаррос»-2026
4 мая, 15:06
«Ролан Гаррос»-2026: даты проведения теннисного турнира
4 мая, 14:02
Хачанов посетил матч между «Атлетико» и «Арсеналом»
30 апреля, 06:24Фото
Даниил Медведев: «Очень уважаю Сафонова. Хочу, чтобы у него все получилось в матче с «Баварией»
26 апреля, 19:43
Синнер о встрече с Беллингемом и Куртуа: «Они очень скромные люди, хотя уже много лет находятся на топ-уровне»
25 апреля, 08:59
Беллингем пришел на матч Ходара на «Мастерсе» в Мадриде
22 апреля, 20:02Фото
Рекомендуем