Рейтинг ATP. Медведев опустился на восьмое место, Шелтон вернулся в топ-5, Бусе поднялся на 26 позиций
Опубликован обновленный рейтинг ATP.
Алекс де Минаур дошел до полуфинала ATP 500 в Гамбурге и стал седьмой ракеткой мира.
Чемпион турнира Игнасио Бусе прибавил 26 строчек.
Положение на 24 мая 2026
|Место
|Теннисист (страна)
|Очки
|1 (1)
|Янник Синнер (Италия)
|14750
|2 (2)
|Карлос Алькарас (Испания)
|11960
|3 (3)
|Александр Зверев (Германия)
|5705
|4 (4)
|Новак Джокович (Сербия)
|4460
|5 (6)
|Бен Шелтон (США)
|4070
|6 (5)
|Феликс Оже-Альяссим (Канада)
|4050
|7 (9)
|Алекс де Минаур (Австралия)
|3855
|8 (7)
|Даниил Медведев (Россия)
|3760
|9 (8)
|Тэйлор Фриц (США)
|3720
|10 (10)
|Александр Бублик (Казахстан)
|3390
|11 (11)
|Лоренцо Музетти (Италия)
|3115
|13 (13)
|Андрей Рублев (Россия)
|2460
|15 (15)
|Карен Хачанов (Россия)
|2320
|18 (20)
|Лернер Тьен (США)
|2180
|21 (26)
|Томми Пол (США)
|1945
|31 (57)
|Игнасио Бусе (Перу)
|1412
|67 (94)
|Александар Ковачевич (США)
|837
|79 (82)
|Стефанос Циципас (Греция)
|740
|99 (78)
|Хуберт Хуркач (Польша)
|827
|141 (142)
|Роман Сафиуллин (Россия)
|430
Опубликовал: Максим Антонов
Источник: Спортс’’
-26710 баллов сейчас: Синнер и Алькарас (рекорд 27310, 04/05/2026).
-26310 очков: Надаль и Федерер (04/2009)
-26105 очков: Джокович и Маррей (08/2016).
Рейтинг ATP от 24.05.26:
1. Янник Синнер (Италия) — 14750.
2. Карлос Алькарас (Испания) — 11960
3. Александр Зверев (Германия) - 5705.
Рекордный отрыв от остальных, от третьей позиции отрыв составляет 6255 очков, рекорд отрыва - 7705 очков был 25.04.26, то есть почти 4 ТБШ нужно выиграть, чтобы догнать.
Пропасть.
И это при том, что Алькарас месяц не играет.
Отрыв намного больше рейтинга третьего игрока.
Двух Зверевых не хватает, нужно три.
Абсолютное доминирование БИГ2 Синкарас над остальными!
14000 очков - это 4 ТБШ и 6 М.
12000 очков - это 4 ТБШ и 4 М.
Постойте, а сколько их всего в туре?
Занимательная арифметика!
Одного тура мало для БИГ2 Синкараса!
ТЕОРЕТИЧЕСКИ одному игроку можно набрать
8000 (4 ТБШ) + 9000 (9 М) + 1500 (итоговый) + 2500 (5 АТП500) = 21000 очков, 19 турниров в зачёт. Тогда второй лидер максимально может набрать 14000 очков. А на двоих 35000. Синкарас имеют 76% максимально доступных очков, было 04.05.2026 78% (рекорд)!