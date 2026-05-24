Рейтинг WTA. Наварро вернулась в топ-25, Марчинко прибавила 25 строчек
Опубликован обновленный рейтинг WTA.
Эмма Наварро стала чемпионкой пятисотника в Страсбурге и вернулась в топ-25.
20-летняя Петра Марчинко взяла титул в Рабате и поднялась на 25 строчек.
Положение на 24 мая 2026
|Место
|Теннисистка (страна)
|Очки
|1 (1)
|Арина Соболенко (Беларусь)
|9960
|2 (2)
|Елена Рыбакина (Казахстан)
|8313
|3 (3)
|Ига Швентек (Польша)
|7273
|4 (4)
|Коко Гауфф (США)
|6749
|5 (5)
|Джессика Пегула (США)
|6286
|6 (6)
|Аманда Анисимова (США)
|5958
|7 (7)
|Элина Свитолина (Украина)
|4315
|8 (8)
|Мирра Андреева (Россия)
|4181
|9 (9)
|Виктория Мбоко (Канада)
|3710
|10 (10)
|Каролина Мухова (Чехия)
|3318
|11 (11)
|Белинда Бенчич (Швейцария)
|3145
|14 (14)
|Екатерина Александрова (Россия)
|2679
|23 (25)
|Диана Шнайдер (Россия)
|1796
|24 (22)
|Анна Калинская (Россия)
|1792
|25 (39)
|Эмма Наварро (США)
|1719
|27 (20)
|Людмила Самсонова (Россия)
|1635
|51 (76)
|Петра Марчинко (Хорватия)
|1140
|52 (34)
|Майя Джойнт (Австралия)
|1130
|53 (62)
|Дарья Касаткина (Австралия)
|1119
|60 (89)
|Ангелина Калинина (Украина)
|1026
|73 (57)
|Магда Линетт (Польша)
|931
|78 (92)
|Пейтон Стернс (США)
|915
|80 (79)
|Анастасия Захарова (Россия)
|903
|85 (86)
|Вероника Кудерметова (Россия)
|868
|103 (99)
|Анна Блинкова (Россия)
|733
|105 (78)
|Беатрис Хаддад Майя (Бразилия)
|724
|112 (114)
|Анастасия Павлюченкова (Россия)
|694
|117 (120)
|Алина Корнеева (Россия)
|685
|130 (122)
|Алина Чараева (Россия)
|591
Опубликовал: Максим Антонов
Источник: Спортс’’
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
Комментарии