Рейтинг WTA. Наварро вернулась в топ-25, Марчинко прибавила 25 строчек

Опубликован обновленный рейтинг WTA.

Эмма Наварро стала чемпионкой пятисотника в Страсбурге и вернулась в топ-25.

20-летняя Петра Марчинко взяла титул в Рабате и поднялась на 25 строчек.

PIF WTA Rankings

Положение на 24 мая 2026

Место Теннисистка (страна) Очки
1 (1) Арина Соболенко (Беларусь) 9960
2 (2) Елена Рыбакина (Казахстан) 8313
3 (3) Ига Швентек (Польша) 7273
4 (4) Коко Гауфф (США) 6749
5 (5) Джессика Пегула (США) 6286
6 (6) Аманда Анисимова (США) 5958
7 (7) Элина Свитолина (Украина) 4315
8 (8) Мирра Андреева (Россия) 4181
9 (9) Виктория Мбоко (Канада) 3710
10 (10) Каролина Мухова (Чехия) 3318
11 (11) Белинда Бенчич (Швейцария) 3145
14 (14) Екатерина Александрова (Россия) 2679
23 (25) Диана Шнайдер (Россия) 1796
24 (22) Анна Калинская (Россия) 1792
25 (39) Эмма Наварро (США) 1719
27 (20) Людмила Самсонова (Россия) 1635
51 (76) Петра Марчинко (Хорватия) 1140
52 (34) Майя Джойнт (Австралия) 1130
53 (62) Дарья Касаткина (Австралия) 1119
60 (89) Ангелина Калинина (Украина) 1026
73 (57) Магда Линетт (Польша) 931
78 (92) Пейтон Стернс (США) 915
80 (79) Анастасия Захарова (Россия) 903
85 (86) Вероника Кудерметова (Россия) 868
103 (99) Анна Блинкова (Россия) 733
105 (78) Беатрис Хаддад Майя (Бразилия) 724
112 (114) Анастасия Павлюченкова (Россия) 694
117 (120) Алина Корнеева (Россия) 685
130 (122) Алина Чараева (Россия) 591
Опубликовал: Максим Антонов
Источник: Спортс’’
