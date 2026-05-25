  • Ролан Гаррос. Сонего борется с Эрбером, Джокович обыграл Мпетши Перрикара, Зверев, Хачанов, Фонсека, Меньшик, Махач, Блокс вышли во 2-й круг, Фриц, Опелка выбыли
Ролан Гаррос. Сонего борется с Эрбером, Джокович обыграл Мпетши Перрикара, Зверев, Хачанов, Фонсека, Меньшик, Махач, Блокс вышли во 2-й круг, Фриц, Опелка выбыли

В Париже проходит первый круг мужского «Ролан Гаррос».

Карен Хачанов победил Артура Жеа в первом круге «Ролан Гаррос».

Новак Джокович обыграл Джованни Мпетши Перрикара.

Сетка здесь.

«Ролан Гаррос»

Париж, Франция

24 мая – 7 июня 2026

Турнир «Большого шлема»

Призовой фонд – 61 723 000 евро

Открытые корты, грунт

Первый круг

Опубликовал: Максим Антонов
Источник: Спортс''
Гнустерман страдает, что не удалось нахимичить против Джоковича. И это только цветочки.
удачи и победы ВЕЛИЧАЙШЕМУ Новаку Джоковичу!
У тебя же на аве его соперник. Как так?
Фритц после травмы и почти 3-месячного отсутствия в туре, проводит всего второй матч на грунте в этом сезоне, но большинство почему-то удивляется его проигрышу. До чего же скатился теннисный раздел, одни дилетанты кругом.((
Глядя на нынешний тур,уму не постижимо как Карася и Синнера равняют,а кто-то даже ставит уже выше бигов. У тех помимо соперничества между собой,были пиковые Вавринка,Маррей,Дель Потро,Нисикори,Чилич,какое-то время Роддик,Налбандян,Давыденко,Тим. Да даже Районич гонял бы Карася и Синнера на Уиме своей пушкой. Как вообще можно сравнивать золотую эру тенниса с тем что имеем сейчас???
Ну тут можно возразить что Синнер с Алькарасом даже шансов не дают потенциальным вавринкам-марреям.
Ну тут половина фамилий мягко говоря за уши притянуто) Нисикори? Налбандян? Зверев тогда вообще царь тенниса.
Всех с победой ВЕЛИЧАЙШЕГО
Новака Джоковича
Идемо!
Всех с победой Новака!
В 1 сете поигрался, чуть набрал форму после перерыва. Дальше уже с 1-ой передачи разогнался до 2/3 и уверенно закрыл в 4! Всех с победой великого Императора!
Нормально так Перегар Джокера тренирует.😆😆😆
Пока ожидаемо, очень неудобный соперник для первого матча после большого игрового перерыва
Ниже написала, что очень удачная палка, под которую можно подачу потренировать и выйти легко во второй круг, не проиграв и сета
Лучше было ему бегунка-грунтовика подсунуть, чтобы Джоковича в больничку отправили после первого сета? Легче Перрикара на грунте не придумать соперника
Забавно, что мне сон снился, что Джок первый отдаст и будет 3-0 вести в 3
