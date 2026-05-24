Ролан Гаррос. Андреева, Костюк, Бенчич, Кырстя вышли во 2-й круг, Радукану, Блинкова, Крейчикова, Кенин, Таусон выбыли
В Париже проходит первый круг женского «Ролан Гаррос».
Мирра Андреева обыграла Фиону Ферро в первом круге «Ролан Гаррос».
Анна Блинкова уступила Юлии Стародубцевой.
Сетка здесь.
«Ролан Гаррос»
Париж, Франция
24 мая – 7 июня 2026
Турнир «Большого шлема»
Призовой фонд – 61 723 000 евро
Открытые корты, грунт
Первый круг
Опубликовал: Максим Антонов
Источник: Спортс’’
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
Да, Nike сделал классную форму к РГ!
США - 19 теннисисток / 19 стартовали в 2025 году
Россия - 9/13
Франция - 9/9
Чехия - 9/9
Украина - 7/6
Австралия - 6/7
Испания - 6/4
Германия - 5/4
Швейцария - 5/2
Китай - 5/3
Польша - 4/3
Австрия - 4/0
Великобритания - 3/4
Италия - 3/4
Румыния - 3/4
Венгрия - 3/1
Хорватия - 3/1
Бельгия - 2/3
Япония - 2/3
Казахстан - 2/2
Канада - 2/2
Колумбия - 2/2
Аргентина - 1/3
Беларусь - 1/2
Бразилия - 1/1
Греция - 1/1
Дания - 1/1
Египет - 1/1
Латвия - 1/1
Мексика - 1/1
Словакия - 1/1
Словения - 1/1
Турция - 1/1
Филиппины - 1/1
Индонезия - 1/0
Узбекистан - 1/0
Черногория - 1/0
Всего старт выходят представительницы 37 стран (в 2025 году было 40). Из новичков феноменальный прорыв от Австрии - сразу 4 теннисистки в основе. Кроме того в сравнении с прошлым годом появились Индонезия, Узбекистан и Черногория. При этом выбыли Нидерланды и Сербия (в прошлом году было 2 теннисистки в основе), Армения, Болгария, Новая Зеландия, Тайвань и Тунис. Как видим, довольно существенная смена среди стран.
В лидерах традиционно сборная США, которая сохранила идентичное представительство - 19 спортсменок. А вот Россия (9/13) в этот раз делит 2-4 места с хозяйкой Францией и постоянной конкуренткой Чехией, которые тоже сохранили прошлогоднее представительство (9/9). Итоги поменялись в последний момент, когда стало известно, что Селехметьева уже представляет Испанию.
Далее разместились все знакомые страны: Украина (7/6), Австралия (6/7), Испания (6/4), Германия (5/4), Китай (5/3), Польша (4/3). Как видим, в этой группе почти все увеличили количество участниц в сравнении с 2025 годом. Отдельно отмечу Швейцарию, у которой на Роллан Гаррос - 2026 сразу 5 теннисисток в основе, в то время как в прошлом году было лишь двое. Ну и про прекрасный результат Австрии (4/0) я упоминал выше.
По 3 теннисистки в основе имеют Великобритания, Италия, Румыния, Венгрия и Хорватия, причем первых три сократили присутствие на одну участницу (3/4), а венгерки и хорватки наоборот - увеличили втрое (3/1). По две теннисистки в основе имеют Бельгия, Япония, Казахстан, Канада и
Колумбия. Здесь без особых изменений в сравнении с прошлым годом. Среди тех 15 стран, которые в этом году имеют лишь одну теннисистку в основе, сократили свой состав лишь Аргентина (1/3) и Беларусь (1/2). И как я говорил, в сетке трое новичков - Индонезия, Узбекистан, Черногория.
Ну а пиарит понятно кто - менеджер (в смысле Муратоглу, который менеджер а не тренер, как сам себя называет)