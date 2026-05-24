  • Ролан Гаррос. Андреева, Костюк, Бенчич, Кырстя вышли во 2-й круг, Радукану, Блинкова, Крейчикова, Кенин, Таусон выбыли
В Париже проходит первый круг женского «Ролан Гаррос».

Мирра Андреева обыграла Фиону Ферро в первом круге «Ролан Гаррос».

Анна Блинкова уступила Юлии Стародубцевой.

«Ролан Гаррос»

Париж, Франция

24 мая – 7 июня 2026

Турнир «Большого шлема»

Призовой фонд – 61 723 000 евро

Открытые корты, грунт

Первый круг

Опубликовал: Максим Антонов
Источник: Спортс’’
У Мирры классная форма) очень приятный девчачий цвет)
Sawka-promakawka
не знаю, кто вас минусует, а Мирре этот цвет правда очень идет, красивое платье
katkat
Хейтеры минусят)
Да, Nike сделал классную форму к РГ!
Стартовые составы теннисных стран на Роллан Гаррос-2026:
США - 19 теннисисток / 19 стартовали в 2025 году
Россия - 9/13
Франция - 9/9
Чехия - 9/9
Украина - 7/6
Австралия - 6/7
Испания - 6/4
Германия - 5/4
Швейцария - 5/2
Китай - 5/3
Польша - 4/3
Австрия - 4/0
Великобритания - 3/4
Италия - 3/4
Румыния - 3/4
Венгрия - 3/1
Хорватия - 3/1
Бельгия - 2/3
Япония - 2/3
Казахстан - 2/2
Канада - 2/2
Колумбия - 2/2
Аргентина - 1/3
Беларусь - 1/2
Бразилия - 1/1
Греция - 1/1
Дания - 1/1
Египет - 1/1
Латвия - 1/1
Мексика - 1/1
Словакия - 1/1
Словения - 1/1
Турция - 1/1
Филиппины - 1/1
Индонезия - 1/0
Узбекистан - 1/0
Черногория - 1/0

Всего старт выходят представительницы 37 стран (в 2025 году было 40). Из новичков феноменальный прорыв от Австрии - сразу 4 теннисистки в основе. Кроме того в сравнении с прошлым годом появились Индонезия, Узбекистан и Черногория. При этом выбыли Нидерланды и Сербия (в прошлом году было 2 теннисистки в основе), Армения, Болгария, Новая Зеландия, Тайвань и Тунис. Как видим, довольно существенная смена среди стран.
В лидерах традиционно сборная США, которая сохранила идентичное представительство - 19 спортсменок. А вот Россия (9/13) в этот раз делит 2-4 места с хозяйкой Францией и постоянной конкуренткой Чехией, которые тоже сохранили прошлогоднее представительство (9/9). Итоги поменялись в последний момент, когда стало известно, что Селехметьева уже представляет Испанию.
Далее разместились все знакомые страны: Украина (7/6), Австралия (6/7), Испания (6/4), Германия (5/4), Китай (5/3), Польша (4/3). Как видим, в этой группе почти все увеличили количество участниц в сравнении с 2025 годом. Отдельно отмечу Швейцарию, у которой на Роллан Гаррос - 2026 сразу 5 теннисисток в основе, в то время как в прошлом году было лишь двое. Ну и про прекрасный результат Австрии (4/0) я упоминал выше.
По 3 теннисистки в основе имеют Великобритания, Италия, Румыния, Венгрия и Хорватия, причем первых три сократили присутствие на одну участницу (3/4), а венгерки и хорватки наоборот - увеличили втрое (3/1). По две теннисистки в основе имеют Бельгия, Япония, Казахстан, Канада и
Колумбия. Здесь без особых изменений в сравнении с прошлым годом. Среди тех 15 стран, которые в этом году имеют лишь одну теннисистку в основе, сократили свой состав лишь Аргентина (1/3) и Беларусь (1/2). И как я говорил, в сетке трое новичков - Индонезия, Узбекистан, Черногория.
Тут часто приходится читать, что Андреева распаренная, хотя пока она не показала результат на тысячнике, о ней никто даже не писал. Зато про Ефремову я слышала очень много и уже давно. И что мы имеем, уже 17 лет, седьмая сотня рейтинга.
Другая_
При этом есть Кристина Лютова, которая за все время едва пару вк на фьючерсы получила, а стоит в паре шагов от третьей сотни.

Ну а пиарит понятно кто - менеджер (в смысле Муратоглу, который менеджер а не тренер, как сам себя называет)
z0rg
Лютова вообще мощь, на 2 года младше Ефремовой, а уже 100-к выиграла.
Да не, нормально нормально, Мирра только разыгрывается, надеюсь все лучше и лучше от соперника к сопернику будет играть
А Миррусик ещё до своего 16-го дня рождения уже хлопнула игрока топ-20, чего эмигрантке не видать как своих ушей ещё очень долго 🤣
Баптист и Крейчи зажигают, разбавили унылый первый круг.
Мирру с победой!
Как и думал, Костюк не пожала руку новоиспечённой испанки Селехметьевой))))
costa0545
А с какой кстати она должна была пожимать?
Никита Михайлов
Ну, похоже, вы в большой теннис сами не играли, поэтому не в курсе, что после матча у сетке должно быть рукопожатие, а не как делает Костюк, её за это надо наказывать, это что, за неуважение к сопернику и невыполнение теннисных правил? ))))
Вот и ладушки. Нормальный старт.
Блинкову не узнать, другой человек, как всё-таки лишний вес портит внешность. И игре, видимо, нужно время.
Другая_
Там Эмма Наварро нормально так в весе набрала и выкосила всех на турике в Страсбурге. Так к слову. Недаром же Аленушка может кого угодно зачехлить, если захочется вдруг в теннис играть)
