  • «Игроки, которые находятся примерно на 200-х местах в мире, едва зарабатывают на жизнь». Зверев – о требованиях увеличить долю призовых на ТБШ
Зверев о призовых на ТБШ: должна быть справедливость по отношению к игрокам.

Третья ракетка мира Александр Зверев высказался о недовольстве призовыми на «Ролан Гаррос».

Сегодня теннисисты устроили итальянскую забастовку на «Ролан Гаррос». Большая часть игроков, выбранных для участия в пресс-конференциях в Париже в пятницу, покидали их спустя 15 минут – как символ того, что призовые турниров «Большого шлема» составляют 15% их доходов.

«Я не тот, кто это все возглавляет, но я очень рад присоединиться, потому что считаю, что должна быть определенная справедливость по отношению к игрокам. И эта справедливость должна быть не только для первой, второй и третьей ракетки мира, но и такая, при которой даже игроки уровня 250-й ракетки мира могут зарабатывать на жизнь теннисом.

Мне кажется, если объединятся туры и турниры «Большого шлема» и договорятся о справедливом распределении доходов, разработают общий план, это может получиться.

Я думаю, многие игроки от этого выиграют, и не только, как я сказал, первая тройка мира, где обычно разговор сводится к тому, что мы хотим больше денег, — это не так. Мы чувствуем, что есть игроки, которые находятся примерно на 200-х местах в мире, едва зарабатывают на жизнь или даже уходят в минус. Большой спорт можно изменить, и это возможно с помощью крупнейших турниров», – сказал Зверев на пресс-конференции.

Элита тенниса грозит бойкотом «Шлемов» из-за низких призовых – хотя получает миллионы

Опубликовал: Максим Антонов
Источник: Спортс’’
logoРолан Гаррос
logoАлександр Зверев
призовые

Если вы готовы всю эту прибавку им отдать (на первые круги, квалы, какие-то субсидии для 100+ ракеток), то я за вас. Но что-то про такое не слышал пока.
Самое интересное, что никто не говорит кто их возглавляет:) кто инициатор всех требований и организатор «забастовок»?! Джокович попытался свой «профсоюз» замутить и никто с ним из топов не пошел, а тут все резко скооперировались и выступили единым фронтом) вспомнили про пенсии и 200ые ракетки мира :)
Немного фантазии: возможно, это сама АТП начала, если им кажется что они делают много для игроков, а ТБШ не раскошеливаются. Взяли своего любимчика и передовика Синнера, например, и снарядили через него всю эту кампанию.
Интересная мысль. И Медведев где-то же говорил недавно, что Синнер как лидер тура задает повестку
Привлечь Синнера это уж было полным саморазоблачением.
Как-то не логично в этом случае ссылаться на игроков из третьей сотни рейтина. Ведь они попадают на ТБШ совсем не часто - либо через квалификацию, либо через wild-card.
Если хотят облегчить жизнь тем кто обитает ниже 200-го места, пусть требуют повышения призовых на Челленджерах. Только кто на это согласится?
