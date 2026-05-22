«Игроки, которые находятся примерно на 200-х местах в мире, едва зарабатывают на жизнь». Зверев – о требованиях увеличить долю призовых на ТБШ

Зверев о призовых на ТБШ: должна быть справедливость по отношению к игрокам.

Третья ракетка мира Александр Зверев высказался о недовольстве призовыми на «Ролан Гаррос ».

Сегодня теннисисты устроили итальянскую забастовку на «Ролан Гаррос». Большая часть игроков, выбранных для участия в пресс-конференциях в Париже в пятницу, покидали их спустя 15 минут – как символ того, что призовые турниров «Большого шлема» составляют 15% их доходов.

«Я не тот, кто это все возглавляет, но я очень рад присоединиться, потому что считаю, что должна быть определенная справедливость по отношению к игрокам. И эта справедливость должна быть не только для первой, второй и третьей ракетки мира, но и такая, при которой даже игроки уровня 250-й ракетки мира могут зарабатывать на жизнь теннисом.

Мне кажется, если объединятся туры и турниры «Большого шлема» и договорятся о справедливом распределении доходов, разработают общий план, это может получиться.

Я думаю, многие игроки от этого выиграют, и не только, как я сказал, первая тройка мира, где обычно разговор сводится к тому, что мы хотим больше денег, — это не так. Мы чувствуем, что есть игроки, которые находятся примерно на 200-х местах в мире, едва зарабатывают на жизнь или даже уходят в минус. Большой спорт можно изменить, и это возможно с помощью крупнейших турниров», – сказал Зверев на пресс-конференции.

