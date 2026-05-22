Сафиуллин сыграет с Руудом на старте «Ролан Гаррос», Корнеева – с Коччаретто, Приданкина – с Олейниковой
Стала известна полная сетка «Ролан Гаррос».
На «Ролан Гаррос» квалифаеров и лаки-лузеров распределили по сетке турнира.
Роман Сафиуллин начнет матчем с Каспером Руудом (15).
Колмен Вонг (LL), проигравший в финале квалификации, попал на Александра Блокса.
Алина Корнеева в первом круге сыграет с Элизабеттой Коччаретто, Елена Приданкина – с Александрой Олейниковой.
Опубликовал: Максим Антонов
Источник: Спортс’’
