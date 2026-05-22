Пол отыграл у Де Минаура сет и брейк и десятый раз вышел в финал
Томми Пол победил девятую ракетку мира Алекса де Минаура в полуфинале пятисотника в Гамбурге – 2:6, 6:3, 6:3. Во втором сете американец уступал со счетом 0:3.
Пол десятый раз вышел в финал на уровне ATP. Его баланс на это стадии – 5:4.
Также американец 15-й раз обыграл соперника из топ-10. Теперь его статистика против игроков такого уровня – 15:31.
За титул он поборется с Игнасио Бусе.
Опубликовал: Максим Антонов
Источник: Спортс’’
