Бублик о поражении от Тьена: «Дядя в культурном шоке сейчас»

Десятая ракетка мира Александр Бублик отреагировал на поражение от Лернера Тьена в полуфинале ATP 250 в Женеве – 1:6, 6:4, 6:7(5).

«Дядя в культурном шоке сейчас», – написал Бублик в своем телеграм-канале.

Ранее после победы над Артуром Риндеркнешем казахстанец процитировал начало стихотворения Михаила Лермонтова «Бородино»: «Скажи-ка, дядя».

«Понимаю, что сын со мной общаться не будет». Большой разговор с отцом Бублика

Опубликовал: Максим Антонов
Источник: телеграм-канал Бублика
Комментарии

Культурный дядя не забыл во время матча наречь Тьена п****ом и отметить непревзойдённую способность того к горловому? И прочую классику в виде золотых дождей
Литература это наше всё..
Только язык Бублика не повернуться назвать литературным 😆
Он недавно давал большое интервью. Прекрасно выражается без матерщины, интересно и приятно слушать.
Бублик почти отыгрался на тае с 1/6, ну последний розыгрыш похож был на квинтэссеенцию матча
А почему в культурном шоке то?) Если Тьен объективно сильнее Бублика. Что-то он о себе многое возомнил. Единственное покрытие, где у Бублика есть хорошие шансы - это трава. Надеюсь этот быдляк ещё и на РГ быстро отскочит.
Мпетши Перрикар вызвал физио на корт из-за проблем с правым запястьем в матче с Джоковичем на «Ролан Гаррос»
7 минут назад
Ролан Гаррос. Андреева, Костюк, Бенчич, Кырстя вышли во 2-й круг, Радукану, Блинкова, Крейчикова, Кенин, Таусон выбыли
21 минуту назад
Мпетши Перрикар – первый теннисист за 16 лет, выигравший сет у Джоковича в 1-м круге «Ролан Гаррос»
51 минуту назад
Ролан Гаррос. У Джоковича и Мпетши Перрикара 1:1 по сетам, Зверев, Хачанов, Фонсека, Меньшик, Махач, Блокс вышли во 2-й круг, Фриц, Опелка выбыли
54 минуты назадLive
Радукану о поражении на старте «Ролан Гаррос»: «Мне немного не хватило матчей перед турниром»
сегодня, 19:55
Фис пришел на матч Джоковича и Мпетши Перрикара на «Ролан Гаррос»
сегодня, 19:11Фото
Фриц проиграл 148-й ракетке мира в первом круге «Ролан Гаррос»
сегодня, 18:57
Андреева о собаке: «У нас похожий характер – мы любим доставать людей»
сегодня, 18:47
Джокович побил рекорд Федерера и Лопеса по количеству выступлений на «Больших шлемах»
сегодня, 18:42
Ролан Гаррос. Расписание 25 мая. Рублев сыграет на корте №7, Сафиуллин и Вавринка – на Корте Симон Матье, Рыбакина и Швентек – на центральном
сегодня, 18:39
Шелтон – в ответ на низкую оценку сборной США по футболу от австрийского журналиста: «Ну ты серьезно, чувак?»
вчера, 21:03
Хачанов о финале Кубка России по футболу: «Буду поддерживать Эдика Сперцяна»
16 мая, 10:31
Алькарас и Руне играли вместе еще в 13 лет – в парном разряде на турнире во Франции!
14 мая, 16:54ВидеоСпортс"
Мыскина представила капсульную коллекцию с брендом одежды RAQUETA Sport
7 мая, 20:08Фото
Дата жеребьевки «Ролан Гаррос»-2026
4 мая, 15:06
«Ролан Гаррос»-2026: даты проведения теннисного турнира
4 мая, 14:02
Хачанов посетил матч между «Атлетико» и «Арсеналом»
30 апреля, 06:24Фото
Даниил Медведев: «Очень уважаю Сафонова. Хочу, чтобы у него все получилось в матче с «Баварией»
26 апреля, 19:43
Синнер о встрече с Беллингемом и Куртуа: «Они очень скромные люди, хотя уже много лет находятся на топ-уровне»
25 апреля, 08:59
Беллингем пришел на матч Ходара на «Мастерсе» в Мадриде
22 апреля, 20:02Фото
