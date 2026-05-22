Мбоко третий раз в сезоне вышла в финал на уровне тура
Девятая ракетка мира Виктория Мбоко вышла в финал турнира в Страсбурге.
Она победила Жаклин Кристиан со счетом 7:6(3), 3:6, 6:2.
19-летняя канадка пятый раз вышла в финал на уровне тура и впервые на грунте. Также для нее это третий финал в этом году – в решающем матче в Аделаиде она уступила Мирре Андреевой, в Дохе – Каролине Муховой.
В этом сезоне ее баланс против теннисисток из-за пределов топ-20 – 16:1. Единственное поражение – от Кэти Макнелли в Мадриде.
В финале Мбоко встретится с Эммой Наварро.
Опубликовал: Максим Антонов
Источник: Спортс’’
