Мбоко третий раз в сезоне вышла в финал на уровне тура

Девятая ракетка мира Виктория Мбоко вышла в финал турнира в Страсбурге.

Она победила Жаклин Кристиан со счетом 7:6(3), 3:6, 6:2.

19-летняя канадка пятый раз вышла в финал на уровне тура и впервые на грунте. Также для нее это третий финал в этом году – в решающем матче в Аделаиде она уступила Мирре Андреевой , в Дохе – Каролине Муховой .

В этом сезоне ее баланс против теннисисток из-за пределов топ-20 – 16:1. Единственное поражение – от Кэти Макнелли в Мадриде.

В финале Мбоко встретится с Эммой Наварро .