Медведев об отсутствии Алькараса на «Ролан Гаррос»: «Для меня это ничего не меняет – здесь я никогда не доходил до полуфинала»

Даниил Медведев: отсутствие Алькараса не меняет мой подход к «Ролан Гаррос».

Седьмая ракетка мира Даниил Медведев высказался о том, что действующий чемпион Карлос Алькарас пропустит «Ролан Гаррос».

Испанец не сыграет на турнире из-за травмы запястья.

– В Риме именно ты доставил Яннику Синнеру больше всего проблем за последнее время. Один из главных вопросов этого турнира – может ли вообще кто-то его обыграть? И если да, то как?

– Это очень сложно. Если посмотреть на этот сезон, он проиграл всего два матча. Чтобы его обыграть, нужно показывать максимум на протяжении трех сетов, а здесь, возможно, и четырех-пяти. Нужно хорошо двигаться, подавать и принимать – все должно быть на топ-уровне, потому что у него такая вся игра.

Именно это мне удалось в Риме, особенно во втором сете. В третьем у меня был один неудачный гейм на подаче, и я проиграл с одним брейком.

Он очень сложный соперник. Но спорт есть спорт – его можно победить. Конечно, если он продолжит играть так, как сейчас, у него большие шансы выиграть турнир. Но в каждом матче напротив него будет стоять теннисист, который постарается сделать все возможное, чтобы его обыграть. Если этим игроком буду я, то, честно говоря, даже хорошо, что это может случиться только в полуфинале (улыбается). Я тоже попробую.

– Сильно ли изменился твой подход к турниру из-за отсутствия Алькараса?

– Честно, для меня это ничего не меняет, потому что это «Ролан Гаррос ». Я здесь никогда не доходил до полуфинала, поэтому думаю только о следующем матче.

Конечно, если я окажусь в полуфинале против Янника и Карлоса не будет в другой части сетки, тогда можно будет подумать, что выиграть турнир стало чуть проще. Но сейчас я даже не там. Мне еще играть первый круг, в котором я, кажется, уже шесть раз проигрывал на «Ролан Гаррос».

Так что наличие или отсутствие Янника и Карлоса никак не меняет мой подход. Хотя если бы я уже был в полуфинале или финале, возможно, ответил бы иначе. Но в целом надеюсь, что Карлос восстановится как можно быстрее. Мы все хотим видеть его и в раздевалке, и на корте.

– Алькарас пропускает два крупнейших летних турнира. Насколько для тенниса опасна растущая физическая нагрузка, которая приводит к травмам игроков?

– Очень сложный вопрос, потому что у каждого своя история. Мы ведь даже точно не знаем, как именно Карлос получил травму – на корте или вне его.

Конечно, было бы здорово найти способ сделать сезон чуть короче – хотя бы на две недели или месяц, как в большинстве других видов спорта. Тогда у игроков было бы больше свободы в выборе графика.

Сейчас, если ты, например, играешь итоговый турнир в Турине и хочешь взять три недели отдыха, то фактически жертвуешь Australian Open . А никто не хочет жертвовать «Шлемом».

Если когда-нибудь удастся сократить сезон – возможно, не в ближайшие пять лет, а лет через десять, – это помогло бы многим игрокам. Мне кажется, большинство теннисистов согласились бы даже зарабатывать чуть меньше, если бы турниров тоже стало меньше. В раздевалке такие разговоры действительно есть, – сказал Медведев на пресс-конференции.

