  • Швентек о словах директора турнира в Дубае про штрафы за поздний отказ: «Мы что, рабы? У нас есть право принимать решения»
Швентек о поздних отказах игроков: у нас есть право сняться в любой момент.

Ига Швентек ответила на критику директора турнира в Дубае.

В феврале Арина Соболенко и Швентек в последний момент снялись с тысячника в ОАЭ, чем вызвали недовольство организаторов. Салах Талак заявил, что у них не было уважительной причины для пропуска, и предложил оштрафовать их на 1000 или 500 рейтинговых очков.

– Мы знаем, что сегодня игроки ограничивают общение с прессой. Ты тоже участвуешь?

– Да, я тоже говорю 15 минут. Я следую общей договоренности. Простите, но вы хотите тратить время на этот вопрос или… (улыбается)

– Какова главная цель этой инициативы? Это вопрос уважения, призовых? Что для тебя самое важное?

– Прежде всего, у всех нас нет ничего против медиа, и мы очень вас уважаем. Мы понимаем, насколько важны наши отношения.

Но в отношениях с турнирами, мне кажется, мы будем делать больше, когда турниры тоже будут делать больше для нас. И не только для топ-игроков, потому что именно мы чаще всего общаемся с вами, но и для игроков с более низким рейтингом, для всей структуры в целом. Так что лично против вас у нас ничего нет, но это решение, которое мы приняли, и мы будем его придерживаться.

– Вопрос немного из прошлого. Что ты думаешь о словах директора турнира в Дубае после того, как ты снялась с турнира? Он говорил, что ты и Соболенко должны получать очень жесткие штрафы и терять 500 рейтинговых очков за отказ незадолго до старта.

– Подождите, Арина получила штраф?

– Нет-нет. Он просто говорил, что такие наказания должны быть.

– Я слышала про жалобы, но не про штрафы. Наверное, потому что это немного нелепо (улыбается).

У нас есть право сняться с турнира в любой момент, когда мы захотим. Я не вижу проблемы. Если мы не готовы физически или чувствуем, что сейчас не лучшее время играть турнир… Мы что, рабы? У нас есть право принимать решения. Мы и так получаем ноль очков в рейтинг. Это уже наказание.

– В Риме тебя уже спрашивали про бойкоты. Как тебе кажется, готовы ли игроки пойти на более жесткие меры, даже если это навредит им самим? Например, полностью отказаться от общения с прессой и получить штраф.

– Интересный вопрос. Думаю, сейчас сложно сказать, что будет в ближайшие недели. Наверное, мы будем придерживаться того, о чем договоримся. Но тут много факторов, и многое зависит от реакции турниров, поэтому пока невозможно сказать, будем ли мы делать то или другое.

Не думаю, что какие-то неконструктивные действия имеют смысл. Но мы хотим немного сильнее надавить, чтобы получить то, что нам нужно, и чтобы турниры были более открыты к разговорам, которые необходимо вести, – сказала Швентек на пресс-конференции.

Наказать Соболенко и Швентек потребовал босс турнира в Дубае. А чего они натворили?

Опубликовал: Максим Антонов
Источник: Спортс’’
Есть регламент, который определяет, какие могут быть штрафы и за что. Никаких штрафов вне регламента быть не может.
Турнир без мировых лидеров это как Диснейленд без аттракционов. Болван из Дубая видимо все еще живет в мире с пятнадцатью женами, которые носят золото в лифчиках на случай, если он решит их выгнать из дома. Мир поменялся, но его не предупредили. Женщины генерируют невероятную экономическую активность - Тейлор Свифт, Рианна, Коко Гауф могут делать вещи, которые болван из Дубая в сказках Шахерезады не слышал - потому что у них есть армия поклонников, которые пойдут за ними хоть в Париж, хоть в Краков, хоть в Цинциннати. И менять работу им не нужно - миру вокруг них придется поменяться.
Ответbalamutt
Женский тур это одна десятая мужского. А им еще и одинаковые призовые подавай, смешно.
ОтветАлексей Мишин
Смешно, когда прохожий считает чужие деньги, придумывает цифры с потолка, чтобы сымитировать понимание проблемы, но на самом деле выставить на показ свое невежество. Есть еще может какие данные?
