Синнер о самочувствии после «Мастерса» в Риме: «Все еще пытаюсь восстановиться»

Первая ракетка мира Янник Синнер рассказал о самочувствии перед стартом «Ролан Гаррос».

По ходу полуфинального матча с Даниилом Медведевым на «Мастерсе» Риме итальянец испытывал проблемы со здоровьем. Во втором сете его стошнило , а в решающем сете он вызвал на корт физиотерапевта, который сделал ему массаж правого бедра.

– Как ты провел время после победы в Риме в воскресенье?

– Я поехал на пару дней к родителям. Постарался немного восстановиться. Все еще пытаюсь восстановиться и, надеюсь, буду готов к первому матчу.

– Чувствуешь ли ты себя физически и ментально готовым к турниру?

– Надеюсь, что да. Это был очень длинный, но очень хороший период. Мне повезло оказаться в такой ситуации – лучше быть уставшим после побед, чем чувствовать себя отлично, но проигрывать в первых кругах.

Сейчас я стараюсь найти баланс на тренировках – когда нужно давить, а когда лучше снизить нагрузку. Я очень рад вернуться сюда, это особенный турнир. Думаю, волнение и эмоции дают дополнительную энергию по ходу турнира.

– Ты сейчас на серии побед. Соперники пробуют новые тактики?

– Да, все пытаются меня обыграть – это нормально. Я должен быть к этому готов. Пятисетовые матчи немного другие – есть больше времени понять, как победить соперника. Даже если начало неудачное, всегда можно найти выход. Посмотрим, но я уверен, что впереди очень тяжелые матчи. Я стараюсь сосредоточиться на себе.

– Учитывая, сколько ты уже сыграл, и то, что в Риме ты временами выглядел уставшим. Если бы турнир не был в Италии, ты бы мог его пропустить?

– Сложно сказать. Игра в Италии точно добавила мотивации, и это был единственный «Мастерс», которого мне не хватало.

Но если не играть один турнир, это не одна неделя – ты выпадаешь почти на две. Это довольно много. Если не играть в Риме перед «Ролан Гаррос », получается три недели без матчей, а иногда даже четыре. Поэтому нужно приезжать сюда с достаточным количеством матчей. Так что, возможно, я бы все равно сыграл, – сказал Синнер на пресс-конференции.

