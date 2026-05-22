Тьен обыграл Бублика и впервые вышел в финал на грунте

20-я ракетка мира Лернер Тьен победил Александра Бублика в полуфинале ATP 250 в Женеве. Матч закончился со счетом 6:1, 4:6, 7:6(5).

20-летний американец вышел в третий финал на уровне тура, первый в сезоне и первый на грунте. Его баланс на этой стадии – 1:1.

Кроме того, Тьен одержал седьмую победу над соперником из топ-10. Теперь его статистика – 7:6.

За титул он сыграет с Мариано Навоне.

Опубликовал: Максим Антонов
Источник: Спортс’’
Комментарии

Скажи ка Бублик ведь не даром.....
Maratik1982
Скажи ка Бублик ведь не даром.....
Сливаешь матчи ты не старым,
А молодым, вполне поджарым,
Вьетнамо-мериканам! 😆
С победой трудягу
Хозяин быдланов
Так ему и надо, за его мудацкое поведение
Осваивается Тьен на грунте потихоньку. Идёт за Даниным скальпом на РГ)
Не повезло на тае. Прям четыре подряд удара навылет сантиметр в аут.
snowild
Не повезло на тае. Прям четыре подряд удара навылет сантиметр в аут.
а у тьена все попало))
А Буб что на это сказал?
Тьен на Бублике катается как на ослике с морковкой😊
Господь не Ерошка.
А Бублик что, в десятке?
