Тьен обыграл Бублика и впервые вышел в финал на грунте
20-я ракетка мира Лернер Тьен победил Александра Бублика в полуфинале ATP 250 в Женеве. Матч закончился со счетом 6:1, 4:6, 7:6(5).
20-летний американец вышел в третий финал на уровне тура, первый в сезоне и первый на грунте. Его баланс на этой стадии – 1:1.
Кроме того, Тьен одержал седьмую победу над соперником из топ-10. Теперь его статистика – 7:6.
За титул он сыграет с Мариано Навоне.
Опубликовал: Максим Антонов
Источник: Спортс’’
А молодым, вполне поджарым,
Вьетнамо-мериканам! 😆
Хозяин быдланов