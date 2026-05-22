Тьен обыграл Бублика и впервые вышел в финал на грунте

20-я ракетка мира Лернер Тьен победил Александра Бублика в полуфинале ATP 250 в Женеве. Матч закончился со счетом 6:1, 4:6, 7:6(5).

20-летний американец вышел в третий финал на уровне тура, первый в сезоне и первый на грунте. Его баланс на этой стадии – 1:1.

Кроме того, Тьен одержал седьмую победу над соперником из топ-10. Теперь его статистика – 7:6.

За титул он сыграет с Мариано Навоне .