  Джокович о борьбе за 25-й «Шлем»: «У меня всегда есть шанс – я доказал это на Australian Open»
Джокович о борьбе за 25-й «Шлем»: «У меня всегда есть шанс – я доказал это на Australian Open»

Новак Джокович: у меня всегда есть шанс на титул ТБШ.

Новак Джокович оценил свои шансы на победу на «Ролан Гаррос»-2026.

– Почему вы решили не играть в Женеве? Можете объяснить, как готовились к этому турниру без игровой практики?

– Я хотел играть больше, но тело не позволяло – я проходил реабилитацию после травмы. После Индиан-Уэллс я несколько месяцев не мог играть. Поэтому и не выступал.

Я очень хотел сыграть в Риме, попробовать себя, посмотреть, как буду чувствовать себя в матче. Я был далеко не в идеальной форме, но мне нужен был хотя бы один матч, чтобы снова почувствовать счет, судью, нервы перед турниром «Большого шлема», потому что тогда я даже не знал, смогу ли сыграть в Париже.

К счастью, за последние десять дней организм нормально реагировал, и подготовка прошла хорошо, и вот я здесь. Посмотрим, что будет дальше.

– Вы по-другому оцениваете свои шансы на турнире из-за отсутствия Карлоса Алькараса?

– Он двукратный действующий чемпион «Ролан Гаррос». Конечно, его отсутствие – это серьезная потеря для турнира. Но это не меняет моего подхода к турниру. Я уже проходил через сложные периоды с организмом в последние шесть-восемь месяцев, и это было моим главным фокусом, а не расчеты.

Если я здоров и могу сохранять свежесть по ходу турнира, у меня всегда есть шанс. Я доказал это в Австралии, где был близок к еще одному титулу «Большого шлема».

Янник Синнер взял «Золотой Мастерс». Что вы думаете о его серии побед?

– Снова его поздравляю. Я уже писал об этом в соцсетях, но повторю: это невероятное достижение для него и его команды.

Мы много говорили о том, насколько он силен на всех покрытиях. Были вопросы, сможет ли он доминировать на грунте так же, как на харде, – и он доказал, что может. Это потрясающе.

Я знаю, насколько сложно выиграть «Золотой Мастерс». Он очень молод, и у него впереди много времени. Думаю, он сейчас идет за карьерным «Шлемом». Возможно, он в лучшей форме в жизни. И без Алькараса его шансы еще выше.

Но мы все здесь, чтобы пытаться его остановить. Мы видели вчера, что он проиграл третий раз в сезоне – в выставочном матче против Монфиса и Свитолиной (смеется). Я сказал ему на корте, что если он не прибавит, то проиграет Гаэлю.

– Вы стали играть более агрессивно в последние годы. Это осознанные изменения?

– Думаю, это естественно и логично. Я не становлюсь моложе. Телу сложнее выдерживать длинные матчи и быстро восстанавливаться. Поэтому я понимаю, что нужно чаще брать инициативу, входить в корт и играть агрессивнее.

Это не всегда получается, но я работаю над этим – ранний прием, давление на соперника. Это помогает, когда работает (улыбается), – сказал Джокович на пресс-конференции.

Опубликовал: Максим Антонов
Источник: Спортс’’
Комментарии

Удачи легенде на Роланд Гаррос
За Великую Эпоху и БИГ-3. Удачи Новаку Джоковичу
Может, тут решает подготовка и здоровье Новака, но тут с каждым годом все хуже.
ЗА ИМПЕРАТОРА!
надо признать что там все сложилось.. особенно.. Меншик, потом Муза.. Новак на полуфинал вышел свежачком
