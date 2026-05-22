Бусе впервые вышел в финал на уровне тура и дебютирует в топ-50

57-я ракетка мира Игнасио Бусе обыграл Александара Ковачевича в полуфинале пятисотника в Гамбурге – 6:1, 6:4.

22-летний Бусе впервые вышел в финал на уровне ATP . Он стал четвертым перуанцем в Открытой эре, дошедшим до финала турнира уровня тура.

По итогам соревнований он дебютирует в топ-50.

Дальше он встретится с победителем матча Алекс де Минаур – Томми Пол .