Бусе впервые вышел в финал на уровне тура и дебютирует в топ-50
57-я ракетка мира Игнасио Бусе обыграл Александара Ковачевича в полуфинале пятисотника в Гамбурге – 6:1, 6:4.
22-летний Бусе впервые вышел в финал на уровне ATP. Он стал четвертым перуанцем в Открытой эре, дошедшим до финала турнира уровня тура.
По итогам соревнований он дебютирует в топ-50.
Дальше он встретится с победителем матча Алекс де Минаур – Томми Пол.
Опубликовал: Максим Антонов
Источник: Спортс’’
