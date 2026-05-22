«Возможно, так мы сможем прийти к какому-то диалогу». Медведев – о причинах забастовки на «Ролан Гаррос»

Медведев о протесте на РГ: начали думать про следующие шаги и пришли к такому.

Седьмая ракетка мира Даниил Медведев рассказал, почему теннисисты решили устроить протест на «Ролан Гаррос».

Ранее The Guardian сообщила , что теннисисты устроят итальянскую забастовку на «Ролан Гаррос ». Игроки, выбранные для участия в пресс-конференциях в Париже в пятницу, намерены покидать их спустя 15 минут – как символ того, что призовые турниров «Большого шлема» составляют 15% их доходов.

– Часто говорят, что игроки в основном сами по себе, общаются со своей командой, а тут очень многие объединились ради протеста. Как это устроено изнутри?

– У нас появился представитель, который… Я хотел сказать, что общается со «Шлемами», но на самом деле пока больше просто хочет общаться со «Шлемами», потому что «Большие шлемы» не слишком охотно идут на контакт.

И их можно понять: зачем им? А мы, игроки, хотим идти на контакт и попытаться что-то предпринять для улучшения экосистемы тенниса. Соответственно, наше решение – общее со всеми людьми, кто за нас отвечает, что, возможно, так мы сможем прийти к какому-то диалогу.

– У вас общий чат в мессенджере, где только эта проблема обсуждается, рассылка в почте для всех заинтересованных или как именно удается все это координировать?

– Не знаю, могу ли я вообще рассказывать все детали, так что говорю то, где уверен, что могу и где не совру.

Чата в мессенджере, кстати, нет – это идея. Может, как раз следующий шаг, главное – не устраивать балаган, потому что у разных игроков могут быть разные мнения. Но вот с этим все согласились.

Сейчас – электронная почта. Там общаются не только сами игроки, но и агенты с игроками, агенты между собой. Участвуют все вовлеченные стороны. В Индиан-Уэллс – меня не было, я застрял в Дубае – проводили встречу между почти всеми игроками, агентами. Думали, что возможно так добиться каких-то сдвигов от «Больших шлемов», но их не было. Поэтому начали думать про следующие шаги и пришли уже к такому, – приводит слова Медведева корреспондент Спортса’’ Андрей Васильев.

Элита тенниса грозит бойкотом «Шлемов» из-за низких призовых – хотя получает миллионы