«Возможно, так мы сможем прийти к какому-то диалогу». Медведев – о причинах забастовки на «Ролан Гаррос»
Седьмая ракетка мира Даниил Медведев рассказал, почему теннисисты решили устроить протест на «Ролан Гаррос».
Ранее The Guardian сообщила, что теннисисты устроят итальянскую забастовку на «Ролан Гаррос». Игроки, выбранные для участия в пресс-конференциях в Париже в пятницу, намерены покидать их спустя 15 минут – как символ того, что призовые турниров «Большого шлема» составляют 15% их доходов.
– Часто говорят, что игроки в основном сами по себе, общаются со своей командой, а тут очень многие объединились ради протеста. Как это устроено изнутри?
– У нас появился представитель, который… Я хотел сказать, что общается со «Шлемами», но на самом деле пока больше просто хочет общаться со «Шлемами», потому что «Большие шлемы» не слишком охотно идут на контакт.
И их можно понять: зачем им? А мы, игроки, хотим идти на контакт и попытаться что-то предпринять для улучшения экосистемы тенниса. Соответственно, наше решение – общее со всеми людьми, кто за нас отвечает, что, возможно, так мы сможем прийти к какому-то диалогу.
– У вас общий чат в мессенджере, где только эта проблема обсуждается, рассылка в почте для всех заинтересованных или как именно удается все это координировать?
– Не знаю, могу ли я вообще рассказывать все детали, так что говорю то, где уверен, что могу и где не совру.
Чата в мессенджере, кстати, нет – это идея. Может, как раз следующий шаг, главное – не устраивать балаган, потому что у разных игроков могут быть разные мнения. Но вот с этим все согласились.
Сейчас – электронная почта. Там общаются не только сами игроки, но и агенты с игроками, агенты между собой. Участвуют все вовлеченные стороны. В Индиан-Уэллс – меня не было, я застрял в Дубае – проводили встречу между почти всеми игроками, агентами. Думали, что возможно так добиться каких-то сдвигов от «Больших шлемов», но их не было. Поэтому начали думать про следующие шаги и пришли уже к такому, – приводит слова Медведева корреспондент Спортса’’ Андрей Васильев.
