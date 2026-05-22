Джокович о протесте игроков на «Ролан Гаррос»: «Я в этом не участвую»

Новак Джокович не поддержал забастовку игроков на «Ролан Гаррос ».

Ранее The Guardian сообщила , что теннисисты устроят итальянскую забастовку на «Ролан Гаррос». Игроки, выбранные для участия в пресс-конференциях в Париже в пятницу, намерены покидать их спустя 15 минут – как символ того, что призовые турниров «Большого шлема» составляют 15% их доходов.

– Как вы относитесь к протесту? Вы в нем участвуете? Мы на таймере?

– Нет, я в этом не участвую. Я не был частью процесса обсуждений, планирования или принятия решений, поэтому не могу это комментировать.

Но могу повторить свою позицию, которую уже много раз высказывал: я всегда стоял на стороне игроков и пытался защищать их права и лучшее для них будущее. И не только для топ-игроков, а для всех, особенно для теннисистов более низкого уровня, которые часто забыты. Мы часто говорим о призовых и доходах топ-игроков, но забываем, как мало людей реально могут жить за счет этого спорта.

Я никогда не перестану об этом говорить, потому что это самое важное направление профессионального тенниса – фундаментальный уровень тура. Если мы хотим развивать будущее спорта, если мы хотим, чтобы игроки не просто выживали, а процветали, если мы хотим, чтобы больше детей приходили в теннис, нужно говорить о развитии на базовом уровне. И это не только вопрос игроков. Это задача всех – «Больших шлемов», федераций, туров, всех структур. Сейчас мы очень раздроблены, и это меня беспокоит.

Можно поучиться у гольфа – это хороший пример индивидуального вида спорта, который тоже сталкивается с проблемами управления и разделением туров. Мы видим, к чему это приводит.

Поэтому нам нужно быть более едиными и искать общие решения ради будущего спорта. Сейчас для этого правильное время. И это не только про один турнир или один протест – в целом много разговоров и слухов о возможных изменениях в теннисе. Это неизбежно, поэтому важно пройти этот период с минимальными потрясениями, – сказал Джокович на пресс-конференции.

