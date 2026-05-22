Навоне обыграл Рууда и второй раз в сезоне вышел в финал
Мариано Навоне победил 17-ю ракетку мира Каспера Рууда в полуфинале турнира в Женеве – 7:5, 6:2.
Навоне четвертый раз вышел в финал на уровне тура (баланс – 1:2). Все финалы он сыграл на грунте.
Кроме того, аргентинец второй раз дошел до финала в этом году. В марте он стал чемпионом турнира в Бухаресте.
За титул он поборется с Александром Бубликом или Лернером Тьеном.
Опубликовал: Максим Антонов
Источник: Спортс’’
ТОП-1 в номинации главное недоразумение современного тенниса))