Навоне обыграл Рууда и второй раз в сезоне вышел в финал

Мариано Навоне победил 17-ю ракетку мира Каспера Рууда в полуфинале турнира в Женеве – 7:5, 6:2.

Навоне четвертый раз вышел в финал на уровне тура (баланс – 1:2). Все финалы он сыграл на грунте.

Кроме того, аргентинец второй раз дошел до финала в этом году. В марте он стал чемпионом турнира в Бухаресте.

За титул он поборется с Александром Бубликом или Лернером Тьеном .