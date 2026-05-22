Арина Соболенко: «Как первая ракетка мира я чувствую, что должна выступить и бороться за игроков более низкого уровня»

Соболенко о забастовке на РГ: мы просто пытаемся добиться справедливого процента.

Арина Соболенко прокомментировала решение игроков сократить общение с прессой на «Ролан Гаррос».

Ранее The Guardian сообщила , что теннисисты устроят итальянскую забастовку на «Ролан Гаррос ». Игроки, выбранные для участия в пресс-конференциях в Париже в пятницу, намерены покидать их спустя 15 минут – как символ того, что призовые турниров «Большого шлема» составляют 15% их доходов.

– Сейчас много говорят о сокращении общения игроков с прессой. Что ты об этом думаешь, насколько вовлечена в это и какие главные цели у этих инициатив?

– Ребята, мне кажется, речь не обо мне. Речь об игроках, которые находятся ниже в рейтинге, которые страдают, и да, в этом теннисном мире непросто жить с тем процентом, который мы получаем.

Но как первая ракетка мира я чувствую, что должна выступить и бороться за этих игроков – за игроков более низкого уровня, за тех, кто возвращается после травм, за следующее поколение. Мне кажется, наша позиция довольно ясна и справедлива для всех. Вот в чем суть.

– Есть ли какое-то продвижение по теме бойкота, о котором говорили в Риме?

– Я придерживаюсь своих слов. Изначально мы хотели сделать это уважительно, и вы знаете, насколько мы вас уважаем и ценим. Это не ваше решение, дело не в вас. Мы просто пытаемся добиться справедливого процента.

– Как тебе кажется, насколько выросла роль женского тенниса за последние годы? Все движется в правильном направлении?

– Да, мы определенно движемся в правильном направлении. И, как уже говорили раньше, мы заслуживаем равных призовых, и это уже происходит. Мы очень это ценим, потому что женщины действительно многим жертвуют и очень многое вкладывают, чтобы быть здесь, – сказала Соболенко на пресс-конференции.

Элита тенниса грозит бойкотом «Шлемов» из-за низких призовых – хотя получает миллионы