Соболенко о срывах во время матчей: «Раньше эмоции разрушали мою игру»

Первая ракетка мира Арина Соболенко поделилась ожиданиями от «Ролан Гаррос ».

– Ты эмоциональная теннисистка. Ты работала над тем, чтобы лучше контролировать себя – это было больше для улучшения собственной игры или еще и для того, чтобы не показывать сопернице, что ты чувствуешь?

– Мне кажется, раньше эмоции разрушали мою игру, и уровень очень сильно падал, когда я начинала слишком бурно реагировать на все подряд. И в то же время соперницы это видели, прибавляли и начинали играть лучше. Так что это было и то, и другое одновременно.

Важно было сделать так, чтобы соперница не видела, что происходит у меня в голове. И одновременно – играть лучше и оставаться в своем состоянии. За эти годы это стало огромным улучшением в моей игре и действительно помогло мне выйти на новый уровень.

– Ты тренируешься перед турнирами «Большого шлема» со своими главными соперницами, например с Еленой [Рыбакиной] или Игой [Швентек]. Раньше такое было не так распространено. Почему, как тебе кажется, это изменилось?

– Не знаю. Мне кажется, сейчас мы все стали лучше относиться друг к другу, у нас хорошие отношения. Мы лучше общаемся, и, думаю, за эти годы в этом плане многое улучшилось. В целом мы стали лучше относиться друг к другу, стали более открыты к тренировкам и саморазвитию.

– У тебя было не так много матчей на грунте. Изменились ли твои ожидания от этого турнира из-за травм и результатов на грунте? Или ты все равно приехала сюда только за титулом?

– Думаю, мы все здесь только по одной причине. Неважно, что я провела не так много матчей на грунте. Я знаю, как играть на этом покрытии. Все зависит от того, насколько ты здоров физически и ментально, готов ли бороться. Я готова бороться. И, конечно, надеюсь выступить немного лучше, чем в прошлом году, – сказала Соболенко на пресс-конференции.