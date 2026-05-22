Калинина впервые с 2023-го вышла в финал на уровне тура

84-я ракеткам мира Ангелина Калинина обыграла Панну Удварди в полуфинале турнира в Рабате. Матч закончился со счетом 6:0, 6:3.

Украинка третий раз вышла в финал на уровне WTA. Последний раз она играла на этой стадии на турнире в Риме-2023. Ее баланс в решающих матчах – 0:2.

Дальше она сыграет с Петрой Марчинко или Жиль Тайкманн.

Опубликовал: Максим Антонов
Источник: Спортс’’
Украинки зажигают на грунте.
Она неплохая теннисистка, была на ее матче на КК
В последние два года держать уровень мешали травмы, но в 2026 году Ангелина вернулась, в основном за счет грунтового сезона. Вначале через челленджеры подтянулась к топ-100, а сейчас благодаря финалу Рабата - к топ-50. Учитывая, что она пропустила всю вторую половину сезона - 2025, начиная с июня, Калинина без проблем может расти в рейтинге. Последние очки, которые ей нужно защитить - это второй круг Роллан Гаррос.
