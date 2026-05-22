Калинина впервые с 2023-го вышла в финал на уровне тура

84-я ракеткам мира Ангелина Калинина обыграла Панну Удварди в полуфинале турнира в Рабате. Матч закончился со счетом 6:0, 6:3.

Украинка третий раз вышла в финал на уровне WTA . Последний раз она играла на этой стадии на турнире в Риме-2023. Ее баланс в решающих матчах – 0:2.

Дальше она сыграет с Петрой Марчинко или Жиль Тайкманн .