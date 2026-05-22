Рублев о работе с Сафиным: «Я вижу прогресс, а результат – это уже второстепенное»

13-я ракетка мира Андрей Рублев высказался о результатах работы с Маратом Сафиным .

– Вы в Риме сказали, что пора уже показать результат именно при Марате в команде. Как эту мотивацию правильно использовать, как к этому правильно отнестись? С одной стороны, он не единственный ваш тренер, с другой – результат хочется видеть.

– Да никак. Меня все устраивает, я вижу прогресс, чувствую его. То, что конкретно на турнирах, где был Марат, не удавалось показать результат – окей, так получилось. Так что относиться к этому нужно с юмором. Мы и сами внутри с юмором к этому относились, когда впервые получилось выйти в четвертьфинал [Рима] при нем как единственном тренере.

Смотреть же нужно не на результат, а на то, как ты сам себя чувствуешь, как играешь, что происходит на тренировках, есть ли прогресс. Потому что результат – это уже второстепенное. Это то, что может измениться за одну удачную неделю.

– Во время матча против Янника [Синнера] очень много контента получилось из-за того, что микрофон стоял удачно, прямо рядом с Маратом, и мы слышали буквально все, что он говорит. Это всегда так, просто в трансляцию не всегда попадает, или там было нечто особенно, учитывая соперника и стадию?

– Да просто из-за того, что микрофоны уже слишком везде понаставлены. Ты не можешь лишнего слова сказать уже, поэтому так получилось. В целом Марат всегда – и на тренировках, и на играх – одинаковый. У него такой стиль поддержки.

Просто на каких-то турнирах с микрофонами все сделано нормально, а где-то – уже совсем внаглую. Настолько, что ты можешь даже сам с собой разговаривать, не слыша собственного голоса во время матча. И из-за того, что понаставлены микрофоны, в трансляции все слышат этот монолог. А это уже чересчур, – приводит слова Рублева корреспондент Спортса’’ Андрей Васильев.