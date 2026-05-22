Рублев о конфликте с ТБШ: «Они не слышат и не отвечают. Мы вместе или вам настолько все равно, что вы даже не можете нормально общаться?»

Рублев об общении с ТБШ: отправляешь письмо, но никто не отвечает месяцами.

Андрей Рублев высказался о недовольстве игроков уровнем призовых на «Ролан Гаррос ».

Ранее The Guardian сообщила , что теннисисты устроят итальянскую забастовку на «Ролан Гаррос», сократив общение с прессой. Игроки, выбранные для участия в пресс-конференциях в Париже в пятницу, намерены покидать их спустя 15 минут – как символ того, что призовые турниров «Большого шлема» составляют 15% их доходов.

– Ты участвуешь сегодня в протесте игроков?

– Да.

– Почему для тебя важно быть частью этого?

– Это важно, потому что это нормально. Когда столько лет пытаешься общаться и как-то работать вместе, но никто не обращает внимания, в какой-то момент думаешь: «Ладно, нужно хотя бы что-то сделать, чтобы привлечь внимание и, возможно, наконец начать разговаривать». Если внимания нет, все так и будет продолжаться.

– Можешь немного рассказать, как организовывался этот протест?

– Я ничего не организовывал.

– Не лично ты.

– Как я уже сказал, когда ты много лет пытаешься общаться, объясняешь какие-то вещи – вот здесь и здесь все могло бы быть лучше. И речь не только о деньгах – есть много аспектов.

Они не слышат. Они не отвечают. Просто приведу пример: ты отправляешь письмо, а на официальную почту никто не отвечает месяцами. И мы ведь занимаемся одним и тем же. Ребята, ну серьезно. Мы вместе или вам настолько все равно, что вы даже не можете нормально общаться?

Так что вопрос скорее в том, вместе ли мы и пытаемся ли что-то делать сообща, чтобы развивать спорт. Но не может быть так, что игроков просто используют. И иногда к нам относятся не совсем правильно. Ведь именно благодаря игрокам создаются все деньги и все остальное, что существует. Поэтому так поступать не совсем правильно.

– Иногда, чтобы добиться перемен, приходится чем-то жертвовать лично. Как тебе кажется, игроки к этому готовы? Например, были разговоры о бойкоте или о невыполнении каких-то обязательств, что может привести к штрафам. Игроки действительно к этому готовы?

– Думаю, все снова зависит от коммуникации. Мы полностью открыты и этого хотим. Мы много лет просим наладить общение. Речь о базовых вещах – помощь с пенсией, поддержка. Дело не только в том, чтобы дать нам деньги. Есть огромная структура, которую можно развивать, чтобы рос весь спорт.

Турниры «Большого шлема» – это те, кто зарабатывает больше всех. Но они никак не помогают. И это выглядит так: «Ребята, нам нужна ваша помощь. Мы не можем делать абсолютно все сами». Так что дело не в каких-то отдельных вещах. Дело в том, что мы полностью открыты к общению и хотим этого, а дальше все зависит уже от них. Если они не хотят, тогда мы будем думать, что делать дальше, чтобы нас услышали. Вот и все.

– Ты входишь в Совет игроков ATP, верно? Что ты в целом узнал о теннисе – особенно о том, насколько он раздроблен и как сложно что-то менять?

– В целом, не знаю, ничего особо необычного. Скорее это дает небольшую иллюзию того, что я чуть меньше дезинформирован. Когда ты со стороны, то слышишь одно от игроков, другое от турниров, третье от ATP, четвертое от ITF. И ты такой: «Ладно». А так появляется ощущение, что ты хотя бы более-менее слышишь обе стороны.

Но, конечно, менять что-то очень сложно, потому что вовлечено слишком много сторон: федерации разных стран, ITF , ATP , игроки, турниры, директора турниров, национальные федерации, сами страны. У всех свои интересы, поэтому даже чтобы изменить что-то небольшое, нужно пройти огромный путь с самого низа наверх. И это, конечно, не всегда легко, – сказал Рублев на пресс-конференции.

