Фриц о том, как взял перерыв на восстановление: «Команда сказала: «Можешь играть где угодно, но мы с тобой не поедем»

Фриц о травме колена: я уже прошел самый тяжелый этап.

Тэйлор Фриц рассказал, как прошло восстановление после травмы колена. На этой неделе на турнире в Женеве американец провел первый матч с марта.

– Ты пропустил большую часть грунтового сезона и вернулся только на прошлой неделе в Женеве. Как чувствует себя твое колено и как проходит подготовка к «Ролан Гаррос»?

– На прошлой неделе во время матчей колено чувствовало себя хорошо. И сейчас чувствует себя хорошо. Я мог бы поторопиться и вернуться раньше – хотел выступить в Мадриде и Риме.

Но, посмотрев снимки и поговорив с врачом, мы решили восстанавливаться столько, сколько было рекомендовано. Кажется, я уже прошел самый тяжелый этап. Конечно, время от времени все еще буду чувствовать боль, но сейчас я дошел до состояния, когда могу играть.

Снимки после Майами показывали, что ситуация улучшалась. Думаю, мне действительно было нужно время, чтобы сделать этот последний шаг. Конечно, я немного потерял ритм, но физически чувствую себя хорошо и рад снова играть в теннис.

– Как принималось решение сделать паузу вместе с командой? И считаешь ли ты сейчас, что в итоге это было правильное решение?

– После Майами моя команда буквально подошла ко мне и сказала: «Можешь ехать в Монте-Карло и играть где угодно, но мы с тобой не поедем».

В итоге я принял это решение довольно легко. Казалось, что я могу сыграть один матч на обезболивающих, почувствовать себя нормально, а потом играть через сильную боль даже с этими препаратами.

Это нежизнеспособно в долгосрочной перспективе. Мы, конечно, хотели, чтобы к травяному сезону с коленом все было в порядке. А все эти мелкие подшагивания и резкие движения на траве – не лучший вариант для него.

– Ты много лет играешь огромное количество турниров, и сейчас команде фактически пришлось заставить тебя остановиться. Как ты чувствовал себя психологически?

– Это было странно. Я говорил людям, что это самый долгий период, который я провел дома со времен коронавируса. После межсезонья людям обычно уже тяжело возвращаться. Но это всего пять недель.А здесь было два месяца. Это очень долго.

Также тяжело было видеть, как выступают другие. Я большой сторонник того, чтобы мы играли меньше турниров. Но при этом мне очень тяжело смотреть крупные турниры, на которых я мог бы играть – пусть даже через боль, но все равно мог. Поэтому я старался не следить. Честно говоря, я почти не знаю, что происходило в теннисе последние два месяца, – сказал Фриц на пресс-конференции.