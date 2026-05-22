Андреева о протесте игроков на «Ролан Гаррос»: «Чувствую, что мы все едины в этом решении»

Андреева о забастовке на РГ: я поддерживаю действия игроков.

Мирра Андреева поддержала решение игроков сократить общение с медиа на «Ролан Гаррос ».

Ранее The Guardian сообщила, что теннисисты устроят итальянскую забастовку на «Ролан Гаррос», сократив общение с прессой. Игроки, выбранные для участия в пресс-конференциях в Париже в пятницу, намерены покидать их спустя 15 минут – как символ того, что призовые турниров «Большого шлема» составляют 15% их доходов.

– Ты видела сетку и свою соперницу в первом круге? За последний год ты уже играла против местных игроков на турнирах «Большого шлема», и здесь тоже будет такая соперница [Фиона Ферро]. Чему ты научилась в таких матчах?

– Играть против француженки всегда непросто, особенно в Париже (улыбается). Трибуны будут поддерживать ее настолько сильно, насколько смогут, и это абсолютно нормально.

У меня есть опыт, даже с прошлого года, когда я играла в четвертьфинале, так что я примерно знаю, чего ожидать. Буду готовиться к этому матчу так же, как к любому другому, а дальше посмотрим, как все сложится. Надеюсь, они не будут слишком сильно против меня болеть.

– Ты сегодня участвуешь в протесте игроков?

– Я уважаю то, что делают игроки, понимаю их действия, поддерживаю их и чувствую, что мы все едины в этом решении.

– Несмотря на то, что ты уже несколько лет в туре, ты все еще очень молода. Понимаю, что ты хочешь сосредоточиться на карьере и игре. Каково это — участвовать в подобных вещах, которые происходят вне корта и не связаны с теннисом?

– То, что делают игроки, разумно, и у этого есть причины. У этого есть основания, и, как я уже сказала, мы все в этом едины. Мне кажется, это хорошо, что игроки объединились и придерживаются одной позиции по этому вопросу, – сказала Андреева на пресс-конференции.

