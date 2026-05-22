Отец Фернандес – дочери по ходу матча с Мбоко: «Твоя соперница выходит в 1/4 финала ТБШ, чего ты не делала последние четыре года»

Отец Фернандес жестко высказался об игре дочери в Страсбурге.

Отец Лейлы Фернандес раскритиковал игру дочери по ходу матча с Викторией Мбоко в 1/4 финала пятисотника в Страсбурге.

«Ты знаешь, что удар слева по линии – это хороший вариант, и он ускоряет твою игру. Ты не хочешь это признавать. Очень часто тебя нужно встряхнуть, чтобы ты начала защищаться. Сколько раз еще? Все в аут, в аут, в сетку. А мне приходится говорить тебе, чтобы ты работала с мячом.

Тебе нужно навязывать свою игру – садиться ниже, добавлять больше вращения. У тебя столько открытых ударов по линии, и ты их все отправляешь в аут. Ты не слушаешь. Ты делаешь хороший слайс, а потом больше его не используешь. Ты проиграла тот розыгрыш из-за высокого мяча и даже не сделала еще один слайс.

Ты вообще хочешь играть в теннис или нет? Это не так сложно. Твоя соперница – стабильный игрок топ-10. Она выходит в четвертьфиналы «Большого шлема», чего ты не делала последние четыре года. Если хочешь вернуться на этот уровень, тебе нужно раскрыть свою игру, включить голову и поверить во все, что ты умеешь».

В итоге Фернандес уступила Мбоко со счетом 4:6, 4:6.