Андреева о результатах работы c психологом: «Когда говорю себе хорошие слова, играть намного легче»

Мирра Андреева: иногда я все еще бываю к себе строга.

Мирра Андреева рассказала о подготовке к «Ролан Гаррос » и о результатах работы с психологом.

– Подготовка проходит отлично. Я люблю играть в Париже и очень рада вернуться. В прошлом году был неплохой результат, и мне кажется, что в этом году начало грунтового сезона тоже было очень хорошим.

– Ты приезжаешь сюда уже много лет. Начинаешь ли чувствовать, что ты уже не новичок, несмотря на возраст?

– Я все еще не так давно здесь, но да, это мой четвертый год в Париже. На самом деле в 2022-м я играла в юниорах. Значит, это уже пятый год.

Это второй «Большой шлем» сезона, здесь особая атмосфера. Я уже немного знакома с некоторыми вещами, знаю людей, которые здесь работают. Но все равно кажется, что я здесь не так давно.

– Ты отлично играешь в одиночке, но и в паре с Дианой [Шнайдер] тоже. Почему ты так хорошо играешь в паре?

– Когда я играю в паре, я меньше нервничаю и больше сосредоточена на том, чтобы получать удовольствие. Игра в паре мне напоминает, как мы с сестрой играли в пинг-понг – мы смеемся и получаем удовольствие, и при этом очень любим соревноваться.

В паре я испытываю то же самое чувство. Конечно, я хочу выиграть, но я просто наслаждаюсь матчем.

– Хотела бы ты перенести это ощущение с парной игры на одиночку?

– Это было бы идеально, конечно (улыбается). Но в одиночке я хочу очень хорошо играть и выигрывать. Там больше давления, иногда я сама на себя его оказываю, и это нормально. Думаю, в последнее время я с этим справляюсь лучше. Буду стараться перенести это ощущение и в одиночку.

– Мы говорили с игроками о внутреннем диалоге во время матчей. Мы видели, что ты иногда строга к себе. Какие советы ты получила от психолога, Кончиты или из других источников, чтобы не уходить в негатив?

– Да, иногда я все еще бываю строга к себе, потому что не нравится, как я сыграла, или я проиграла очко, которое должна была взять.

Но в последнее время стало лучше. Когда я не реагирую на происходящее на корте и говорю себе хорошие слова, мне играть намного легче. Я лучше думаю, принимаю решения и меньше ошибаюсь.

Я почувствовала разницу и не хочу уходить в негатив, потому что так играть намного сложнее, – сказала Андреева на пресс-конференции.

