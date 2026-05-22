Бублик после победы над Риндеркнешем: «Скажи-ка, дядя»

Десятая ракетка мира Александр Бублик обыграл Артура Риндеркнеша (5:7, 6:4, 6:2) и вышел в полуфинал ATP 250 в Женеве.

Во время матча казахстанец высказался о характере Риндеркнеша: «Ничего мужского там нет».

После победы над французом Бублик в своем телеграм-канале процитировал начало стихотворения Михаила Лермонтова «Бородино»: «Скажи-ка, дядя».

За выход в финал сегодня Бублик поборется с Лернером Тьеном .

