Чараева о том, что живет и тренируется в Испании: «Здесь условия лучше, чем в России»

Чараева о жизни в Испании: здесь условия лучше, чем в России.

122-я ракетка мира Алина Чараева объяснила, почему выбрала Испанию для жизни и тренировок.

Вчера стало известно, что Оксана Селехметьева сменила гражданство – теперь она представляет Испанию.

– Ты очень хорошо говоришь по-испански, живешь и тренируешься в Испании, как Селехметьева и Алина Корнеева. Как ты думаешь, почему многие российские теннисистки выбирают Испанию для жизни и тренировок?

– Я живу в Испании последние восемь лет. Переехала туда, когда мне было 14. Думаю, это связано с сочетанием хороших тренеров и хороших условий для работы – здесь очень много кортов, и в целом условия лучше, чем в России.

Сейчас не так много людей живет в России, потому что там холодно и не хватает инфраструктуры для тренировок. Поэтому мы постепенно уезжаем за границу. Если действительно хотим прогрессировать, нам нужно уезжать.

А Алина и Оксана – мои хорошие подруги, и мы в итоге выбрали Испанию, потому что там хорошие условия для тренировок, тренеры и хороший климат.

Наша теннисистка – теперь испанка. Кого мы потеряли?