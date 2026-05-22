Петрова о шансах россиян на титул «Ролан Гаррос»: «Андреева – единственная, кто могла бы добиться победы»

Надежда Петрова: Андреева – единственная, кто могла бы добиться победы на РГ.

Экс-третья ракетка мира Надежда Петрова оценила шансы теннисистов из России на победу на «Ролан Гаррос ».

«Я сомневаюсь в том, что кто-то из наших спортсменов может в этом году выиграть «Ролан Гаррос». Но если действительно задуматься, кто же из них наиболее близок к победе во Франции, то это Мирра Андреева .

Она сейчас показывает отличные результаты на грунте. У нее есть необходимая уверенность, уже приобретен определенный опыт игры. Также есть хорошие выступления и воспоминания на кортах Парижа.

Если сетка хорошо сложится, будет правильный настрой, Мирра будет выкладываться каждый матч, то она единственная, кто могла бы добиться победы из наших теннисистов», – приводит слова Петровой ТАСС.

