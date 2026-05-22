  Надаль о критике Алькараса за отдых на Ибице во время сезона: «Я каждый год ездил туда с друзьями. Всем нужно личное пространство»
Надаль о критике Алькараса за отдых на Ибице во время сезона: «Я каждый год ездил туда с друзьями. Всем нужно личное пространство»

Надаль о поездках Алькараса на Ибицу: похоже, это ему помогает.

Рафаэль Надаль ответил на критику второй ракетки мира Карлоса Алькараса за поездки на Ибицу во время сезона.

«Я каждый год ездил на Ибицу с друзьями. Всем нужно личное пространство.

Моя жизнь была гораздо шире, чем только теннис, но я не хотел это афишировать. Я не хотел рассказывать миру, что еду на Ибицу. Алькарас решил говорить об этом публично. Я это уважаю. Похоже, это ему помогает».

Карлос Алькарас тусуется на Ибице вместе с экс-футболистом «Реала»

Опубликовал: Максим Антонов
Источник: CNN
мне Алькарас не нравится, но личная жизнь - это его дело.
С какой стати кто-то вообще считает себя в праве в нее лезьть??
и это относится не только к Карлосу, но и к любой более или менее публичной фигуре.
Ответsa.lari
Извиняюсь за любопытство,а почему не нравится он?
вся сумма не вызывает симпатии, а я не могу болеть за того, кто мне не нравится, даже если он чемпион всего на свете :)
Карлос алькарас никому ничего не должен. Живёт как хочет. А ваши ожидания - это ваши проблемы, как говорил король российского футбола Андрей Сергеевич Аршавин
