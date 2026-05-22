0

Фис может сняться с «Ролан Гаррос» – француз еще не тренировался в Париже

19-я ракетка мира Артур Фис может пропустить «Ролан Гаррос». Две недели назад француз снялся с матча против Андреа Пеллегрино во втором круге «Мастерса» в Риме из-за дискомфорта в области тазобедренного сустава.

В среду Фис должен был провести первую тренировку в 15:00. Однако, как сообщает L’Équipe, в назначенное время он так и не появился на корте.

В четверг у него также была запланирована тренировка с Новаком Джоковичем на Корте Филиппа Шатрие. В итоге с сербом тренировался Даниил Медведев. В тот же день Фис должен был принять участие в церемонии чествования Гаэля Монфиса, но в последний момент отказался. Таким образом, с момента прибытия в Париж француз не провел ни одной тренировки.

Кроме того, сегодня все игроки, за исключением Фиса, проведут пресс-конференций перед стартом турнира.

«Ролан Гаррос» стартует 24 мая. В первом раунде Фис встретится со Стэном Вавринкой.

У Франции наконец появился чемпион «Шлема»?

Опубликовал: Максим Антонов
Источник: lequipe.fr
logoРолан Гаррос
Андреа Пеллегрино
logoДаниил Медведев
logoНовак Джокович
logoГаэль Монфис
logoATP
травмы
logoАртур Фис

Комментарии

По дате
Лучшие
Актуальные
Даже слово "хрусталь" не в полной мере описывает Фиса. 21 год, а уже 2 серьёзные травмы разных частей тела заработал.
ОтветOphiomorph
Даже слово "хрусталь" не в полной мере описывает Фиса. 21 год, а уже 2 серьёзные травмы разных частей тела заработал.
Синнер тоже в этом возрасте хрусталем был, правда последние года 2 без травм
Совсем стеклянный, жаль
кто то недавно статью выкинул тут о том что француз идёт за РГ..после 500.ка было забавно читать
ОтветAFP1
кто то недавно статью выкинул тут о том что француз идёт за РГ..после 500.ка было забавно читать
Угадай с трёх раз автора той статьи, первая буква в фамилии на Н.....
Ничего страшного, пусть лечится, будем за Стэна болеть
ОтветtRIFF
Ничего страшного, пусть лечится, будем за Стэна болеть
Согласен
Читайте новости тенниса в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Мпетши Перрикар взял медперерыв из-за проблем с правым запястьем в матче с Джоковичем на «Ролан Гаррос»
3 минуты назад
Ролан Гаррос. Андреева, Костюк, Бенчич, Кырстя вышли во 2-й круг, Радукану, Блинкова, Крейчикова, Кенин, Таусон выбыли
17 минут назад
Мпетши Перрикар – первый теннисист за 16 лет, выигравший сет у Джоковича в 1-м круге «Ролан Гаррос»
47 минут назад
Ролан Гаррос. У Джоковича и Мпетши Перрикара 1:1 по сетам, Зверев, Хачанов, Фонсека, Меньшик, Махач, Блокс вышли во 2-й круг, Фриц, Опелка выбыли
50 минут назадLive
Радукану о поражении на старте «Ролан Гаррос»: «Мне немного не хватило матчей перед турниром»
56 минут назад
Фис пришел на матч Джоковича и Мпетши Перрикара на «Ролан Гаррос»
сегодня, 19:11Фото
Фриц проиграл 148-й ракетке мира в первом круге «Ролан Гаррос»
сегодня, 18:57
Андреева о собаке: «У нас похожий характер – мы любим доставать людей»
сегодня, 18:47
Джокович побил рекорд Федерера и Лопеса по количеству выступлений на «Больших шлемах»
сегодня, 18:42
Ролан Гаррос. Расписание 25 мая. Рублев сыграет на корте №7, Сафиуллин и Вавринка – на Корте Симон Матье, Рыбакина и Швентек – на центральном
сегодня, 18:39
Ко всем новостям
Последние новости
Шелтон – в ответ на низкую оценку сборной США по футболу от австрийского журналиста: «Ну ты серьезно, чувак?»
вчера, 21:03
Хачанов о финале Кубка России по футболу: «Буду поддерживать Эдика Сперцяна»
16 мая, 10:31
Алькарас и Руне играли вместе еще в 13 лет – в парном разряде на турнире во Франции!
14 мая, 16:54ВидеоСпортс"
Мыскина представила капсульную коллекцию с брендом одежды RAQUETA Sport
7 мая, 20:08Фото
Дата жеребьевки «Ролан Гаррос»-2026
4 мая, 15:06
«Ролан Гаррос»-2026: даты проведения теннисного турнира
4 мая, 14:02
Хачанов посетил матч между «Атлетико» и «Арсеналом»
30 апреля, 06:24Фото
Даниил Медведев: «Очень уважаю Сафонова. Хочу, чтобы у него все получилось в матче с «Баварией»
26 апреля, 19:43
Синнер о встрече с Беллингемом и Куртуа: «Они очень скромные люди, хотя уже много лет находятся на топ-уровне»
25 апреля, 08:59
Беллингем пришел на матч Ходара на «Мастерсе» в Мадриде
22 апреля, 20:02Фото
Рекомендуем