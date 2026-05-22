Фис может сняться с «Ролан Гаррос» – француз еще не тренировался в Париже

19-я ракетка мира Артур Фис может пропустить «Ролан Гаррос ». Две недели назад француз снялся с матча против Андреа Пеллегрино во втором круге «Мастерса» в Риме из-за дискомфорта в области тазобедренного сустава.

В среду Фис должен был провести первую тренировку в 15:00. Однако, как сообщает L’Équipe, в назначенное время он так и не появился на корте.

В четверг у него также была запланирована тренировка с Новаком Джоковичем на Корте Филиппа Шатрие. В итоге с сербом тренировался Даниил Медведев . В тот же день Фис должен был принять участие в церемонии чествования Гаэля Монфиса , но в последний момент отказался. Таким образом, с момента прибытия в Париж француз не провел ни одной тренировки.

Кроме того, сегодня все игроки, за исключением Фиса, проведут пресс-конференций перед стартом турнира.

«Ролан Гаррос» стартует 24 мая. В первом раунде Фис встретится со Стэном Вавринкой.

