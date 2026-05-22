На «Ролан Гаррос» прошла церемония чествования Монфиса
В четверг на «Ролан Гаррос» прошла церемония чествования Гаэля Монфиса, который завершит карьеру в этом сезоне.
На Корте Филиппа Шатрие организаторы турнира устроили мероприятие под названием «Гаэль и друзья» в формате выставочного микста.
В мероприятии приняли участие Новак Джокович, Янник Синнер, Александр Зверев, Стефанос Циципас, Бен Шелтон, Сорана Кырстя, Наоми Осака, Элина Свитолина, Мария Саккари, Ива Йович, а также бывшие теннисисты Жо-Вильфред Тсонга и Ришар Гаске.
Победу в выставочном турнире одержали Монфис и Свитолина.
В первом круге на своем последнем «Ролан Гаррос» француз сыграет с Юго Гастоном.
Опубликовал: Максим Антонов
Источник: @rolandgarros
Организаторы молодцы - классная затея.
Меня только одно смущает: что в этой компании корифеев тенниса делает 18-летняя Ива Йович?
Заменяет приболевшую Серену Уильямс?