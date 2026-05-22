На «Ролан Гаррос» прошла церемония чествования Монфиса

В четверг на «Ролан Гаррос» прошла церемония чествования Гаэля Монфиса, который завершит карьеру в этом сезоне.

На Корте Филиппа Шатрие организаторы турнира устроили мероприятие под названием «Гаэль и друзья» в формате выставочного микста.

В мероприятии приняли участие Новак Джокович, Янник Синнер, Александр Зверев, Стефанос Циципас, Бен Шелтон, Сорана Кырстя, Наоми Осака, Элина Свитолина, Мария Саккари, Ива Йович, а также бывшие теннисисты Жо-Вильфред Тсонга и Ришар Гаске.

Победу в выставочном турнире одержали Монфис и Свитолина.

В первом круге на своем последнем «Ролан Гаррос» француз сыграет с Юго Гастоном.

Опубликовал: Максим Антонов
Источник: @rolandgarros
Комментарии

По дате
Лучшие
Актуальные
Гаэль и Элина классная пара. Спасибо Гаэлю за столько лет красивого шоу на корте
Гаэль без элины классный парень
Гаэль всем жмёт руки, в отличие от.
настоящая легенда и человек, во многом благодаря которому я и начал увлекаться этим видом спорта. жаль, что больших титулов так и не было, но в любом случае наблюдать за его матчами всегда было удовольствием, спасибо Гаэлю
Человек, который делал теннис зрелищным, играя в удовольствие. Сейчас таких уже не делают.
Гаэлю респект за такую славную карьеру!
Организаторы молодцы - классная затея.
Меня только одно смущает: что в этой компании корифеев тенниса делает 18-летняя Ива Йович?
Заменяет приболевшую Серену Уильямс?
