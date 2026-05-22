На «Ролан Гаррос» прошла церемония чествования Монфиса

В четверг на «Ролан Гаррос» прошла церемония чествования Гаэля Монфиса , который завершит карьеру в этом сезоне.

На Корте Филиппа Шатрие организаторы турнира устроили мероприятие под названием «Гаэль и друзья» в формате выставочного микста.

В мероприятии приняли участие Новак Джокович , Янник Синнер , Александр Зверев , Стефанос Циципас , Бен Шелтон , Сорана Кырстя , Наоми Осака , Элина Свитолина , Мария Саккари , Ива Йович , а также бывшие теннисисты Жо-Вильфред Тсонга и Ришар Гаске .

Победу в выставочном турнире одержали Монфис и Свитолина.

В первом круге на своем последнем «Ролан Гаррос » француз сыграет с Юго Гастоном.