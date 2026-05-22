Ролан Гаррос. Сафиуллин вышел в основную сетку, Мартинес выбыл

В Париже прошел финал квалификации мужского «Ролан Гаррос».

«Ролан Гаррос»

Париж, Франция

24 мая – 7 июня 2026

Турнир «Большого шлема»

Призовой фонд – 61 723 000 евро

Открытые корты, грунт

Квалификация

Финал

Эмилио Нава (США) – Педро Мартинес (Испания) – 6:3, 6:3.

Роман Сафиуллин (Россия) – Том Генч (Германия) – 6:3, 6:7(2), 6:4

Опубликовал: Максим Антонов
Источник: Спортс’’
Молодец Роман. Справился. Удачи по сетке.
Там жара? Почему так тяжело ему было играть?
Потому что немец банально моложе (ему 22) и тоже неплохо подаёт, и потому что во втором сам Сафиулин очень невовремя отдал свою на тае... Рома - специалистом по грунту не был никогда, а тут после травмы только нужные кондиции набирает. Он то ли из соображений страховки, то ли до сих пор какие-то остаточные явления есть, в саппорте играет.
Посмотрела. Жарко там. Сейчас 30, в воскресенье 32.
Роман много играл на грунте в апреле и мае , выиграл 16 матчей из последних 17, близок к возвращению в сотню лучших , а в чемпионской гонке идёт 92-м , причём защищать почти нечего, так что при хорошей игре будет подниматься в рейтинге, особенно если удачно сыграет на траве, где у него были успехи.
В общем, молодец и удачи на РГ и Уимблдоне!
Рому с победой в непростом матче и выходом в основную сетку РГ.
Ну, всё, с выходом в основу Рому.
Ну хоть в третьем сете Рома собрался и сделав два брейка подтвердив их, после неудачно сыгранного ТБ во втором сете.
Хорошо, однако, что было два брейка. Но больше права на ошибку как будто бы нет... Борись, Рома...
Молодец, Роман)))
но 1 круг . конечная - Рууд.
Какой-то наряд у Сафиуллина совсем не комплиментарный, детский из 90-х, хорошо что на Уиме только белое, там увидим Ромчика во всей красе 😍
Рома, ну, и чего это сейчас было на тае? 4 сетбола у немца :-(
